Силы ПВО сбили 24 из 28 российских ударных БПЛА

Россияне в ночь с 11 на 12 октября в очередной раз атаковали Украину с воздуха.

Для этого они применили 28 ударных БПЛА, запустив их из Курска и Приморско-Ахтарска. Кроме того, ракетами неустановленного типа из Белгородской области России.