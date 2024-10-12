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Силы ПВО сбили 24 из 28 российских ударных БПЛА

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Также после противодействия РЭБ два были потеряны

Силы ПВО сбили 24 из 28 российских ударных БПЛА

A. Gusev's Photo, Pacific Press

Новина українською

Россияне в ночь с 11 на 12 октября в очередной раз атаковали Украину с воздуха.

Для этого они применили 28 ударных БПЛА, запустив их из Курска и Приморско-Ахтарска. Кроме того, ракетами неустановленного типа из Белгородской области России.

“К отражению воздушного нападения вовлечены зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбиты 24 вражеских БПЛА в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской областях.

В результате активного противодействия РЭБ два вражеских беспилотника локационно потеряны”, – говорится в отчете ПС ВСУ.

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Источник:
ПС ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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