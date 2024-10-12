На фронте от действий армии РФ погиб украинский футбольный тренер
Вечная память Герою
Департамент молоді та спорту м. Києва
На фронте российско-украинской войны погиб тренер футбольного клуба “Троещина” Денис Скляренко. Об этом сообщил Департамент молодежи и спорта в Киеве.
“Денис Скляренко – выпускник Национального университета физического воспитания и спорта Украины. Получив диплом тренера по футболу, он работал в футбольном клубе "Троещина".
С началом полномасштабного вторжения Денис добровольно присоединился к ВСУ, где служил в 112 бригаде.
За свои заслуги был награжден "Золотим Хрестом".
Его жизнь оборвалась на Купянском направлении.
Вечная память Герою…”, – говорится в обращении Департамента.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Департамент молоді та спорту міста Києва
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Экс-чемпион мира резко изменил прогноз на реванш Усик-Фьюри
- Экс-футболисты Черноморца и Оболони не подошли Буковине
- Саньоль: Две трети матча мы были лучшей командой на поле. Должны постоянно держать свой уровень, улучшаться
- "Будет пересматриваться". Заместитель министра Минобороны - о критическом статусе спортивных клубов
- Красотка дня. Сексуальная и яркая журналистка канала UPL.TV, а по совместительству – клубный фотограф Кривбасса
- Красавица дня. Очаровательная жена украинца, который стал лучшим на чемпионате мира по футзалу
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн