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На фронте от действий армии РФ погиб украинский футбольный тренер

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Вечная память Герою

На фронте от действий армии РФ погиб украинский футбольный тренер

Департамент молоді та спорту м. Києва

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На фронте российско-украинской войны погиб тренер футбольного клуба “Троещина” Денис Скляренко. Об этом сообщил Департамент молодежи и спорта в Киеве.

“Денис Скляренко – выпускник Национального университета физического воспитания и спорта Украины. Получив диплом тренера по футболу, он работал в футбольном клубе "Троещина".

С началом полномасштабного вторжения Денис добровольно присоединился к ВСУ, где служил в 112 бригаде.

За свои заслуги был награжден "Золотим Хрестом".

Его жизнь оборвалась на Купянском направлении.

Вечная память Герою…”, – говорится в обращении Департамента.

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Источник:
Департамент молоді та спорту міста Києва
Опубликовал: Максим Кучер
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