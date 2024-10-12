Сырский: По итогам сентября имеем положительную динамику поражения и уничтожения враждебных целей ударными дронами

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отчитался по поводу традиционного ежемесячного совещания с командирами подразделений беспилотных систем. Оно состоялось в закрытом формате видеоконференцсвязи.

“Подвели промежуточные итоги совместной работы. Заслушал доклад командующего Сил беспилотных систем ВСУ полковника Вадима Сухаревского по поводу формирования определенных подразделений, а также результатов применения дронов в районах выполнения боевых задач.

Также докладывали руководители структурных подразделений видов и родов Вооруженных Сил и других составляющих сил обороны Украины относительно развития способностей подразделений беспилотных авиационных комплексов.

Определил конкретные задачи по ускорению развития этого рода сил, наращиванию численности подразделений БпАК, реагированию на новые вызовы со стороны врага и внедрению в поле боя передовых технологических разработок.

Командиры конкретных полков и батальонов поделились опытом и высказали свои предложения.

По итогам сентября имеем положительную динамику поражения и уничтожения враждебных целей ударными дронами.

Следовательно, 147 военнослужащих подразделений БпАК, успешно уничтожающих врага и его технику, поощрил отличиями Главнокомандующего. Благодарю вас, наши воины, за стойкость и храбрость.

Благодарность всем, кто разрабатывает, производит и поставляет дроны в армию. Отдельная благодарность за подготовку будущих операторов БПЛА.

Работаем вместе дальше на развитие Сил беспилотных систем

Слава Украине!”, – говорится в докладе Главнокомандующего ВСУ.