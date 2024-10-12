  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Черноморец и Ингулец провели контрольный матч
В тренде

Черноморец и Ингулец провели контрольный матч

Общие новости

Был забит 1 гол

Черноморец и Ингулец провели контрольный матч

Фото: Чорноморець

Новина українською

Участники УПЛ "Чернмоморец" и "Ингулец" сыграли между собой в спарринге. Игра состоялась в Одессе. Команды сыграли в нестандартном формате - 4 тайма по 35 минут.

В равной игре, с большим количеством моментов, забить удалось лишь однажды. Фортуна оказалась на стороне "Ингульца". Автором гола стал игрок, который находится на просмотре.

Контрольный матч

12.10.2024. Стадион "Черноморец" (Одесса)

"Черноморец" - "Ингулец“ 0:1

"Черноморец": Рудько (Аниагбосо, 36), Бутко, Жаржу, Скиба, Кисель, Ермаков, Сигеев, Габелок, Кайо Гомес, Хобленко, Петряк (на замену во второй части матча выходили Вечный, Арсич, Лотоцкий, Савченко, Калин, Пшеничнюк, Шевцов, Попов).

Гол: ГНП 121

По теме
yellow-arrow
"Тренер сказал, что надо дисциплинированно играть сзади": Крыськив - о своем выходе на замену в матче против Чехии
yellow-arrow
Квалификация Евро U17. Украина - Казахстан 3:0. Забили все голы за 4 минуты
yellow-arrow
Назаренко - о своем выступлении против Грузии: Тренер попросил помогать Коле Матвиенко и, по возможности, выбегать в контратаку
Контрольные матчи Черноморец (Одесса) товарищеские матчи Ингулец (Петрово)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Чорноморець
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости