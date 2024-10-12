Черноморец и Ингулец провели контрольный матч
Был забит 1 гол
Фото: Чорноморець
Участники УПЛ "Чернмоморец" и "Ингулец" сыграли между собой в спарринге. Игра состоялась в Одессе. Команды сыграли в нестандартном формате - 4 тайма по 35 минут.
В равной игре, с большим количеством моментов, забить удалось лишь однажды. Фортуна оказалась на стороне "Ингульца". Автором гола стал игрок, который находится на просмотре.
Контрольный матч
12.10.2024. Стадион "Черноморец" (Одесса)
"Черноморец" - "Ингулец“ 0:1
"Черноморец": Рудько (Аниагбосо, 36), Бутко, Жаржу, Скиба, Кисель, Ермаков, Сигеев, Габелок, Кайо Гомес, Хобленко, Петряк (на замену во второй части матча выходили Вечный, Арсич, Лотоцкий, Савченко, Калин, Пшеничнюк, Шевцов, Попов).
Гол: ГНП 121
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