Черноморец и Ингулец провели контрольный матч

Участники УПЛ "Чернмоморец" и "Ингулец" сыграли между собой в спарринге. Игра состоялась в Одессе. Команды сыграли в нестандартном формате - 4 тайма по 35 минут.

В равной игре, с большим количеством моментов, забить удалось лишь однажды. Фортуна оказалась на стороне "Ингульца". Автором гола стал игрок, который находится на просмотре.

Контрольный матч

12.10.2024. Стадион "Черноморец" (Одесса)

"Черноморец" - "Ингулец“ 0:1

"Черноморец": Рудько (Аниагбосо, 36), Бутко, Жаржу, Скиба, Кисель, Ермаков, Сигеев, Габелок, Кайо Гомес, Хобленко, Петряк (на замену во второй части матча выходили Вечный, Арсич, Лотоцкий, Савченко, Калин, Пшеничнюк, Шевцов, Попов).

Гол: ГНП 121