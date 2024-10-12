Драмбаев - о предстоящем спарринге Кривбасса: Считаю, эта игра для нас не менее важна, чем в чемпионате
Команды заполняют международную паузу
Фото: ФК Кривбас
Защитник "Кривбасса" Александр Драмбаев рассказал об ожиданиях от грядущего выездного спарринга с "Александрией".
- Впереди - контрольный матч против "Александрии". Твои ожидания?
- Считаю, эта игра для нас не менее важна, чем в чемпионате. Товарищеские матчи для того и есть, чтобы не потерять форму в международную паузу и отработать какие-то новые тактические схемы. Дать шанс молодым игрокам, попробовать кого-то на новых позициях. Ожидаем интересную игру и настраиваемся показать хороший интересный футбол.
- В игре с "Динамо" Артур Микитишин сыграл юбилейный 50-й матч в УПЛ. Поздравили партнера по команде?
- Конечно, это серьезный показатель для молодого игрока и приятный момент. Мы поздравили Артура и пожелали как можно скорее достичь отметки в 100 игр.
Популярное сейчас
- На фронте от действий армии РФ погиб украинский футбольный тренер
- "Я думал, что он выглядит как игрок мирового уровня". Экс игрок Эвертона Алан Стаббс - о Мудрике
- Луч света в темном царстве. Акценты зрителя на игре Украины с Грузией
- Второй саммит мира в ноябре не состоится, - Офис президента
- Красавица дня. Очаровательная жена украинца, который стал лучшим на чемпионате мира по футзалу
- Элина Свитолина – на обложке модного журнала L'Officiel Ukraine