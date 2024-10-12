Драмбаев - о предстоящем спарринге Кривбасса: Считаю, эта игра для нас не менее важна, чем в чемпионате

Защитник "Кривбасса" Александр Драмбаев рассказал об ожиданиях от грядущего выездного спарринга с "Александрией".

- Впереди - контрольный матч против "Александрии". Твои ожидания?

- Считаю, эта игра для нас не менее важна, чем в чемпионате. Товарищеские матчи для того и есть, чтобы не потерять форму в международную паузу и отработать какие-то новые тактические схемы. Дать шанс молодым игрокам, попробовать кого-то на новых позициях. Ожидаем интересную игру и настраиваемся показать хороший интересный футбол.

- В игре с "Динамо" Артур Микитишин сыграл юбилейный 50-й матч в УПЛ. Поздравили партнера по команде?

- Конечно, это серьезный показатель для молодого игрока и приятный момент. Мы поздравили Артура и пожелали как можно скорее достичь отметки в 100 игр.