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Драмбаев - о предстоящем спарринге Кривбасса: Считаю, эта игра для нас не менее важна, чем в чемпионате

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Команды заполняют международную паузу

Драмбаев - о предстоящем спарринге Кривбасса: Считаю, эта игра для нас не менее важна, чем в чемпионате

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Защитник "Кривбасса" Александр Драмбаев рассказал об ожиданиях от грядущего выездного спарринга с "Александрией".

- Впереди - контрольный матч против "Александрии". Твои ожидания?

- Считаю, эта игра для нас не менее важна, чем в чемпионате. Товарищеские матчи для того и есть, чтобы не потерять форму в международную паузу и отработать какие-то новые тактические схемы. Дать шанс молодым игрокам, попробовать кого-то на новых позициях. Ожидаем интересную игру и настраиваемся показать хороший интересный футбол.

- В игре с "Динамо" Артур Микитишин сыграл юбилейный 50-й матч в УПЛ. Поздравили партнера по команде?

- Конечно, это серьезный показатель для молодого игрока и приятный момент. Мы поздравили Артура и пожелали как можно скорее достичь отметки в 100 игр.

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Кривбасс (Кривой Рог) Александр Драмбаев
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Источник:
Кривбас
Опубликовал: Виктор Иванчук
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