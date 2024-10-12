Оболонь и Заря провели результативный контрольный матч

Представители УПЛ "Оболонь" и "Заря" сыграли между собой контрольный матч. Матч состоялся в Киеве. Стороны договорились об использовании формата проведения игры в 4 тайма по 30 минут.

Итоговый счет - 2:2. Киевляне вели в 2 мяча, но луганчане впоследствии их догнали и установили ничью.

Контрольный матч

12.10.24. "Оболонь-Арена"

"Оболонь" - "Заря“ 2:2

"Заря": Сапутин (Мацапура, 60), Эскинья (Башич, 90), Нваэзе (Кирюханцев, 90), Жуниньо (Гусев, 60), Вантух (Тронтель, 60), Башич (Дрышлюк, 60), Хахлев (Волошин, 60), Кораблин (Ндур, 90), Антюх (Слесар, 60), Вакула (Бенито, 60), Будковский (К) (Супряга, 60).

"Оболонь": Рыбка, Лукьянчук, Приймак, Ломницкий, Стасюк, Мороз, Витенчук, Груша, Козлов, Суханов, Лях.

Голы: Лях 12, Ломницкий 40 - Будковский 49, Ндур 111.