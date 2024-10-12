  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Шахтер вошел в топ-10 самых дорогих клубов не из топ-5 лиг
В тренде

Шахтер вошел в топ-10 самых дорогих клубов не из топ-5 лиг

Общие новости

Несмотря на все трудности и препятствия

Шахтер вошел в топ-10 самых дорогих клубов не из топ-5 лиг

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

"Шахтер" попал в рейтинг топ-10 самых дорогих команд мира не из ведущих еврочемпионатов по оценкам CIES Football Observatory. Специалисты брали в расчет совокупную стоимость всех игроков, принадлежащих клубу.

Читайте также"Да, я облажался и паниковал", экс-начальник академии Шахтера рассказал, как покидал Украину после начала большой войны

Эксперты оценивают всех футболистов "горняков" в 265 млн евро, что позволило коллективу Пушича занять седьмое место в списке.

Возглавляет рейтинг "Бенфика" (483 млн евро), вторая и третья позиции также принадлежат представителям португальской Примейры – "Спортингу" (473 млн евро) и "Порту" (399 млн евро).

По теме
yellow-arrow
Для празднования новых голов. Цыганков получил интересный подарок
yellow-arrow
"Нужна мотивация, в первую очередь, вернуться обратно на поле и играть": Кожушко - о своем восстановлении от травмы
yellow-arrow
Шапаренко – о стоимости своего ПК: Более 100 тысяч гривен
Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
CIES Football Observatory
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
жажа_the_best (Харьков)
12.10.2024 в 19:16
Цена и качество очень разняцца!
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
avatar
жажа_the_best (Харьков)
12.10.2024 в 19:16
Цена и качество очень разняцца!
Ответить
0
0
download1 (huyersk)
12.10.2024 в 19:01
невже не можно показати увесь список.. журналістика просто вищого рівня..
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости