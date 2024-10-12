Шахтер вошел в топ-10 самых дорогих клубов не из топ-5 лиг
Несмотря на все трудности и препятствия
Фото: ФК Шахтар Донецьк
"Шахтер" попал в рейтинг топ-10 самых дорогих команд мира не из ведущих еврочемпионатов по оценкам CIES Football Observatory. Специалисты брали в расчет совокупную стоимость всех игроков, принадлежащих клубу.
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Эксперты оценивают всех футболистов "горняков" в 265 млн евро, что позволило коллективу Пушича занять седьмое место в списке.
Возглавляет рейтинг "Бенфика" (483 млн евро), вторая и третья позиции также принадлежат представителям португальской Примейры – "Спортингу" (473 млн евро) и "Порту" (399 млн евро).
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Источник:CIES Football Observatory
Опубликовал: Александр Симченко
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жажа_the_best (Харьков)
12.10.2024 в 19:16
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