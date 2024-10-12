"Нужна мотивация, в первую очередь, вернуться обратно на поле и играть": Кожушко - о своем восстановлении от травмы

Нападающий "Кривбасса" Олег Кожушко рассказал, как проходит его восстановление, а также прокомментировал последние результаты команды.

- Олег, ты вне игры уже полтора месяца. Как себя чувствуешь сейчас и когда сможем ожидать твоего возвращения на поле?

- Сейчас я чувствую себя хорошо. Слава Богу, восстановился, уже начал тренироваться и, думаю, что в ближайших играх уже начну появляться на поле.

- Когда находишься долгое время вне футбола, как себя мотивируешь работать?

- Это такой очень тяжелый период для каждого футболиста. Нужна мотивация, в первую очередь, вернуться обратно на поле и играть. Я работаю каждый день с очень большой мотивацией, чтобы вернуться на поле и помогать своей команде побеждать.

- Где смотрел игру "Кривбасса" против "Динамо"? Какими были твои первые мысли после финального свистка?

- Смотрел игру вместе с родителями дома в Николаеве. В первую очередь, после каждого поражения обидно, потому что всегда хочется выигрывать. Поэтому первые эмоции после игры были больше негативные, ведь мы не получили в этой игре очков.

- Как считаешь, пауза в чемпионате может пойти нашей команде на пользу? Это время для перезагрузки?

- Я считаю, что пауза точно пойдет на пользу команде, потому что сейчас немного не тот результат, на который мы ожидали. Поэтому есть определенный период времени, где можем проанализировать наши предыдущие матчи, где-то скорректировать игру и уже, так сказать, с новым дыханием и желанием вернуться к следующей части чемпионата.

- Недавно команду пополнил французский нападающий Ноа Ндомбази. Чувствуешь ли в связи с этим дополнительную конкуренцию?

- Круто, когда есть конкуренция в команде. Поэтому пусть Ноа себя показывает с наилучшей стороны. Я всегда за хорошую конкуренцию.

- Юрий Вернидуб дает шанс игрокам из U-19. Кого бы из наших воспитанников ты отметил?

- Вообще это очень хорошо, что сейчас идет такая тенденция, что подпускают воспитанников Клуба в первую команду. Когда-то и у меня такое было. Это для них очень такой большой опыт. Например, Каменский дебютировал в игре с "Динамо", это вообще что-то космическое. И еще ребята с нами тренируются, поэтому они молодцы. Самое главное, чтобы они терпели, ведь здесь больше нагрузки и скорости.

- В соцсетях мы часто видим тебя на фотографиях вместе с сыночком и Максимом Луневым. Расскажи историю, как вы стали как кумовьями.

- Мы с детства играли вместе, познакомились в Академии "Днепра". И с 14 лет до сегодняшнего дня мы шли, можно сказать, по этому футбольному пути вместе, всегда общались. Потом у меня родился сын и Максим стал его крестным отцом. Поэтому я рад, что мы с самого начала с ним и, слава Богу, ничего не препятствует нашей дружбе.

- Насчет сыночка, растет юный футболист?

- Будем надеяться, да (улыбается). Он уже занимается футболом, конечно, не так профессионально, ведь еще маленький, чтобы что-то говорить, но скорость есть.