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Шапаренко – о стоимости своего ПК: Более 100 тысяч гривен

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Футболист киевского Динамо поделился мнением по поводу цен на игровой компьютер

Шапаренко – о стоимости своего ПК: Более 100 тысяч гривен

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Полузащитник сборной Украины считает, что современный игровой компьютер должен стоить до 100 000 гривен.

– Сколько по твоему мнению в современном мире должен стоить ПК?

– Думаю, где-то до 100 тысяч гривен.

– Если не секрет, то за сколько ты собрал себе ПК?

– Более 100 тысяч гривен.

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– Сумму можем назвать?

– Нет.

– А можешь хотя бы подсказать какой у тебя процессор или видеокарта?

– Процессор AMD Ryzen 9 и RTX 4090.

– На сколько гигабайт?

– 24.

Отметим, что Николай Шапаренко любит играть в Counter-Strike.

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Николай Шапаренко
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Источник:
Сompx
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Matachorros (Chicago)
12.10.2024 в 19:15
Ну это как бы диагноз нашим многим вечно перспективным футболистам. Как не водка,так компьютерные игрушки тормозят их развитие. Проблема в том что шапа уже в том возрасте, когда должен быть на пике. А он всё ещё подающий надежды малыш...
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Комментарии 2
Matachorros (Chicago)
12.10.2024 в 19:15
Ну это как бы диагноз нашим многим вечно перспективным футболистам. Как не водка,так компьютерные игрушки тормозят их развитие. Проблема в том что шапа уже в том возрасте, когда должен быть на пике. А он всё ещё подающий надежды малыш...
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0
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avatar
жажа_the_best (Харьков)
12.10.2024 в 18:59
Господи, да он же ещё ребёнок! От него идёт запах мокрых пелёнок!
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