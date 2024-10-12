Шапаренко – о стоимости своего ПК: Более 100 тысяч гривен
Футболист киевского Динамо поделился мнением по поводу цен на игровой компьютер
Фото: ФК Динамо Київ
Полузащитник сборной Украины считает, что современный игровой компьютер должен стоить до 100 000 гривен.
– Сколько по твоему мнению в современном мире должен стоить ПК?
– Думаю, где-то до 100 тысяч гривен.
– Если не секрет, то за сколько ты собрал себе ПК?
– Более 100 тысяч гривен.
– Сумму можем назвать?
– Нет.
– А можешь хотя бы подсказать какой у тебя процессор или видеокарта?
– Процессор AMD Ryzen 9 и RTX 4090.
– На сколько гигабайт?
– 24.
Отметим, что Николай Шапаренко любит играть в Counter-Strike.
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Источник:Сompx
Опубликовал: Александр Симченко
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Matachorros (Chicago)
12.10.2024 в 19:15
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