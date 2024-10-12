Ашур - о спарринге с Вересом: Сегодня большими периодами игры было много того, о чем мы говорим бесконечно

Главный тренер "Полесья" Имад Ашур подытожил спарринг против "Вереса" (0:0), вспомнил о сборниках и оценил соперника.

- После спарринга с "Зарей" вы отмечали, что результат для вас не стоит на первом месте. Довольны ли вы сегодня наполнением игры и выступлением своей команды в целом?

- Сегодня большим периодами игры было много того, о чем мы говорим бесконечно и того, что мы не всегда можем реализовывать на поле. Скажу откровенно, сегодня были определенные эпизоды, пожалуй, это больше касается второго тайма и моментов даже с пребыванием на поле молодых ребят, когда я был в восторге и ждал только взятия ворот. К сожалению, взятия ворот не произошло, но это сейчас не главное. С точки зрения наполненности игры сегодня было как много положительного, так и много моментов над которыми все равно надо работать. Над некоторыми мы успели в перерыве поговорить, но это нормально, это игра. Я рад, что сегодня мы не пренебрегали своими прямыми обязанностями, не считаясь со статусом игры, потому что порой это играло с нами злую шутку. Сегодня я этого не чувствовал и это тоже добавляет положительных эмоций. Хочется, чтобы так мы относились к любому событию: официальной игры, товарищеской игры или тренировки, тогда мы будем приближаться к тому условному идеалу, который мы хотим видеть.

- Можно сказать, что сегодня вы имели приятную кадровую головную боль, ведь сегодня отсутствовал целый ряд сборников?

- Конечно, этот дефицит приятен. Мы не можем не радоваться тому факту, что игроки нашего клуба привлекают к себе внимание национальных сборных Я особенно рад тому, что сейчас в сборные разных возрастных категорий нашей страны мы отправили сразу 7 игроков. Мы не можем не радоваться из-за вчерашнего матча, потому что мы победили, потому что командно сборная показала дисциплинированную игру, также из-за полноценного дебюта в старте Алексея Гуцуляка, из-за дебюта Саши Назаренко, из-за вызова Богдана Михайличенко. Мы знаем, что просто так такие вещи не могут случаться. Также мы вчера следили за молодежкой, сидели болели за них всей командой. Мы вчера смотрели две игры параллельно, у молодежки результат не положительный, если смотреть на табло, но в какой-то момент молодежка очень хорошо привлекала к себе внимание. Мельниченко проявил себя, Смоляков получил тоже свою возможность, поэтому мы не можем не радоваться таким моментам. Кармана тоже выступил за сборную U19 - это очень позитивно. Замечу, что сильного дефицита не ощущалось, ведь рядом с нами есть игроки второй команды, на которых мы всегда можем рассчитывать. Мы эту цепь хотим делать еще глубже - до U19 и дальше, чтобы мы могли рассчитывать на структуру и команда получала качественную поддержку от игроков следующего звена.

- Насколько такие матчи помогают раскрыть в молодых игроках новые качества, используя их не на своих позициях?

- Возможно, даже это идет в первую очередь. Несмотря на желание сохранять тонус, поддерживать кондиции ... мы это можем делать и в тренировках. В первую очередь, мы хотим по возможности, действительно, как вы и сказали, посмотреть на то, что нам могут предложить уже сегодня те, кто является нашим будущим. Это очень важный момент, хотя мы и так их видим довольно часто в контексте официальных матчей, так как это будет сегодня тоже. Но когда это контекст первой команды, когда к нам приезжает такой крепкий соперник, то за этим очень приятно наблюдать. Если говорить конкретнее, то сегодня у нас на замену в опорную зону вышел шестнадцатилетний футболист Артем Корж, когда мы дали отдохнуть Кушниренко. Свистун играл правого латераля, левого - Корнийчук, а против них играли футболисты основного состава соперника, Луан играл. Было очень приятно наблюдать за тем, как они делали преданно делали все, чтобы нейтрализовать угрозу. Вы видели, что в течение последних 30-ти минут нам это очень хорошо удавалось делать. Мы пропустили лишь одну быструю атаку, а так мы провели большинство времени на половине поля соперника, несмотря на наш миксованный состав и то, что на поле одновременно находилось много молодых ребят. Это не может не впечатлять и еще раз подтверждает, что мы работаем в одном направлении и движемся желаемым путем не только сегодня, но и строя будущее для футбольного клуба "Полесье".

- Третий раз за четыре месяца встречаемся с "Вересом". Все матчи были конкурентными по счету, кроме первого, что можете сказать о сопернике из Ровно?

- Это для нас неудивительно, мы знаем, что соперники также ставят цели на время международного перерыва. Мы очень хорошо знали, что сегодня будет очень хорошее сопротивление, потому что это крепкая команда, которая имеет идею. Я очень хорошо знаком с тренерским штабом и знаю, что там не делается ничего для того, чтобы просто сделать. Эта команда имеет свой ресурс, знает свои сильные стороны и ограничения и пытается этим пользоваться. Зная свои ограничения, они все равно пытаются играть в футбол, быть проактивными и навязывать конкуренцию. Мы хорошо знаем, что трудно играть под давлением, поэтому хорошо, что мы еще раз имеем возможность принять вызов или сами приглашаем соперника сыграть в более дружественных условиях. Это всегда оставляет много информации и положительных моментов, которые мы будем для себя брать. Думаю, соперник тоже сегодня будет доволен тем, в каком тонусе они находятся и тем, что они сегодня нам предложили. Желаем им только успеха, как и всем, кто пытается добывать победы в этом чемпионате.