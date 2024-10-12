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В УАФ объяснили, почему молодежные и юниорские сборные продолжают выступать в старой форме

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В УАФ объяснили, почему молодежные и юниорские сборные продолжают выступать в старой форме

Новина українською

Недавно УАФ объявила, что Adidas стал эксклюзивным поставщиком формы для всех сборных Украины, включая мужские, женские и молодежные команды. Однако сборные Украины U17 и U21 в октябрьских матчах появились в старых комплектах формы от Joma.

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Издание Tribuna.com обратилось к УАФ за официальными объяснениями данной ситуации.

"Первым этапом запуска партнерства между УАФ и adidas является экипировка национальной сборной Украины. Другие сборные пока находятся в переходном периоде и уже с 2025 года будут экипированы adidas", - говорится в сообщении организации.

Напомним, национальная сборная Украины сыграла матч 3-го тура Лиги наций с Грузией (1:0) в новом комплекте формы от Adidas.

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Источник:
ua.tribuna.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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download1 (huyersk)
12.10.2024 в 20:43
Все годують сніданками, все як у політиці країни .. дзеркало..
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Комментарии 1
download1 (huyersk)
12.10.2024 в 20:43
Все годують сніданками, все як у політиці країни .. дзеркало..
Ответить
1
0

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