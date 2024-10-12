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Колос сыграл контрольный матч с участником Первой лиги

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Играли 2 часа

Колос сыграл контрольный матч с участником Первой лиги

Фото: Колос

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"Колос" присоединился к списку клубов УПЛ, которые заполнили международную паузу спаррингом. Команда встретилась на своем родном стадионе с "Эпицентром" - участником Первой лиги "А".

Игра проходила в формате 4-х таймов по 30 минут. За это время был забит лишь один гол. На 8-й минуте забитый мяч удался Даниилу Денисенко.

Контрольный матч

12.10.2024. Стадион "Колос" (Ковалевка)

"Колос" - "Эпицентр“ 1:0

Гол: Денисенко 8

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Контрольные матчи товарищеские матчи Колос (Ковалевка) Эпицентр (Каменец-Подольский)
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Источник:
Колос
Опубликовал: Виктор Иванчук
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