Колос сыграл контрольный матч с участником Первой лиги

"Колос" присоединился к списку клубов УПЛ, которые заполнили международную паузу спаррингом. Команда встретилась на своем родном стадионе с "Эпицентром" - участником Первой лиги "А".

Игра проходила в формате 4-х таймов по 30 минут. За это время был забит лишь один гол. На 8-й минуте забитый мяч удался Даниилу Денисенко.

Контрольный матч

12.10.2024. Стадион "Колос" (Ковалевка)

"Колос" - "Эпицентр“ 1:0

Гол: Денисенко 8