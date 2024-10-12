Колос сыграл контрольный матч с участником Первой лиги
Играли 2 часа
Фото: Колос
"Колос" присоединился к списку клубов УПЛ, которые заполнили международную паузу спаррингом. Команда встретилась на своем родном стадионе с "Эпицентром" - участником Первой лиги "А".
Игра проходила в формате 4-х таймов по 30 минут. За это время был забит лишь один гол. На 8-й минуте забитый мяч удался Даниилу Денисенко.
Контрольный матч
12.10.2024. Стадион "Колос" (Ковалевка)
"Колос" - "Эпицентр“ 1:0
Гол: Денисенко 8
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Источник:Колос
Опубликовал: Виктор Иванчук
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