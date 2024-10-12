"На трибуне ты всегда переживаешь в 10 раз больше, чем на поле": Сарапий - после восстановления от травмы

Защитник "Полесья" Эдуард Сарапий вернулся к игре после восстановления от травмы. Футболист принял участие в спарринге с "Вересом" (0:0), и после его завершения прокомментировал свое выступление.

- Эдуард, поздравляем с возвращением после травмы, как дались 90 минут на поле?

- Очень рад вернуться. Времени было немножко меньше, чем 90 минут. Но я очень доволен тем, что начал играть вместе с ребятами, быть на каждой тренировке, на каждой игре - это для меня наслаждение.

- Насколько процентов оценишь свое состояние для участия в официальных поединках?

- Мое состояние довольно хорошее. Я работал до этого и еще раз хочу выразить благодарность тренерам и физиотерапевтам, потому что они подвели меня к тем кондициям, в которых я раньше был.

- Сравни как наблюдать за игрой против "Вереса" с трибуны и непосредственно играть против ровенчан?

- Это совсем другое. На трибуне ты всегда переживаешь в 10 раз больше, чем на поле. На поле ты контролируешь ситуацию, поэтому все выглядит проще. "Верес" - крепкая команда, этот матч, как и официальный поединок, тоже показал мощь этого соперника. С ними непросто играть каждую игру.

- Сегодня рядом с вами играло много молодых ребят из "Полесья-2". Насколько хорошо удается с ними сладить игру и насколько товарищеские матчи этому помогают?

- Такие матчи очень полезны, в первую очередь, для них, потому что они приобретают опыт. Для этого и существует "Полесье" и такое развитие, чтобы молодежь стремилась сюда и развивалась рядом с нами.

- Не хватало партнеров, которые сейчас в сборных? Следил за их выступлениями вчера?

- Наблюдали, болели и радовались. Очень обрадовались, потому что Назик (прим. Александр Назаренко) дебютировал и сборную и во время его одного касания к мячу мы очень аплодировали. Мы очень рады и поздравили его. Но по ребятам не скучаем, потому что сборная - это гордость страны, пусть там наших ребят будет больше.