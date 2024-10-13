Триумф Пиренейского полуострова, лидерство Луческу, камбэк банды Модрича и контрольные матчи команд УПЛ. Главные новости за 12 октября

Закономерно, в эпицентре событий именно поединки Лиги наций. А как может быть иначе в международную паузу? "Фурия Роха" в Мурсии принимала "Красную гвардию". В итоге, три очка команде Луиса де ла Фуэнте обеспечил единственный гол в матче в исполнении опорного хавбека "Реала Сосьедада" - Субименди. Благодаря этой победе, испанцы возглавили свой квартет, обойдя как раз именно датчан.

В параллельном поединке группы A4 Лиги сербы на своем поле переиграли "красных крестоносцев". Положительный результат для национальной команды Сербии принесли автогол Эльведи и забитый мяч Митровича. Примечательно, что на 72-й минуте сократить отставание в счете мог Эмболо, однако форвард не реализовал 11-метровый. Сейчас Швейцария имеет в своем активе 0 зачетных баллов и занимает последнее место в турнирной таблице. При этом, "белые орлы" с 4-мя очками расположились на 3-й позиции.

В очередном туре ЛН "европейские селесао" укрепили свою лидирующую позицию в группе. Эта победа стала 3-й подряд для Криштиану Роналду и его партнеров в этой кампании. Сам же нападающий саудовского ФК "Аль-Наср" также не ушел с поля без забитого мяча и поразил ворота "бело-красных". В частности, это был 906-й гол в игровой карьере для португальской легенды.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В еще одном поединке квартета А1 "шашечные" вырвали победу у шотландцев под руководством Стива Кларка. Гости, усилиями Кристи, открыли счет в этой встрече. Однако, с течением времени точные удары Матановича и Крамарича принесли три очка именно банде Модрича. На данный момент, сборная Хорватии Златко Далича занимает 2-е место в группе, а национальная команда Шотландии за три тура не набрала ни одного зачетного балла и закономерно расположилась на последней строчке.

Теперь в дивизион C. Румыны под руководством бывшего наставника донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" уверенно на выезде обыграли национальную команду Кипра. Голами в составе "цыплят" отметились Ман и Дрегушин с игры, и Марин - с пенальти. Сейчас румыны имеют в своем активе стопроцентный результат (3/3 побед) и возглавляют квартет.

В еще одной встрече группы C2 литовцы принимали на своем поле сборную Косово. Подопечные Эдгараса Янкаускаса дважды пропустили, и сумели ответить лишь голом престижа. Литва так и продолжает идти с "нулем" в графе очков, а "золотые" занимают второе место в квартете.

И наконец к контрольным спаррингам украинских клубов. Во время международной паузы житомирские "волки" Имада Ашура принимали ровенчан под руководством Олега Шандрука. Голов команды не забивали и разошлись миром.

В свою очередь, подопечные Сергея Шищенко и Младена Бартуловича сыграли между собой 4 тайма по 30 минут. По состоянию на 40-ю минуту двойное преимущество в счете имели "пивовары". Однако, в итоге голы Будковского и Ндура установили паритет на табло.

Также свои навыки в эту паузу отточили ковалевцы Александра Поздеева. Представитель УПЛ победил "Эпицентр" Сергея Нагорняка, благодаря единственному в матче голу Денисенко.