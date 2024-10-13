Силы обороны ликвидировали 13 сотен окупантов. Генштаб подытожил потери РФ
Более двухсот единиц техники
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны
Силы обороны ликвидировали 1300 захватчиков. Кроме этого, было уничтожено 207 единиц техники.
В целом потери армии РФ с 24 февраля 2022 года составляют:
- личного состава – около 668 930 (+1300) человек,
- танков ‒ 8971 (+9) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 17876 (+49) ед,
- артиллерийских систем – 19410 (+29) ед,
- РСЗО – 1231 (+1) ед,
- средств ПВО ‒ 978 (+2) ед,
- самолетов – 369(+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 16992 (+45),
- крылатых ракет ‒ 2619 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 26584 (+71) ед,
- специальной техники – 3435 (+1).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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