  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Силы обороны ликвидировали 13 сотен окупантов. Генштаб подытожил потери РФ
В тренде

Силы обороны ликвидировали 13 сотен окупантов. Генштаб подытожил потери РФ

Общие новости

Более двухсот единиц техники

Силы обороны ликвидировали 13 сотен окупантов. Генштаб подытожил потери РФ

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны

Силы обороны ликвидировали 1300 захватчиков. Кроме этого, было уничтожено 207 единиц техники.

В целом потери армии РФ с 24 февраля 2022 года составляют:

  • личного состава – около 668 930 (+1300) человек,
  • танков ‒ 8971 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 17876 (+49) ед,
  • артиллерийских систем – 19410 (+29) ед,
  • РСЗО – 1231 (+1) ед,
  • средств ПВО ‒ 978 (+2) ед,
  • самолетов – 369(+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 16992 (+45),
  • крылатых ракет ‒ 2619 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 26584 (+71) ед,
  • специальной техники – 3435 (+1).
По теме
yellow-arrow
Ночью россияне атаковали Искандерами, ракетами X-59 и 68 ударными БПЛА
yellow-arrow
Триумф Пиренейского полуострова, лидерство Луческу, камбэк банды Модрича и контрольные матчи команд УПЛ. Главные новости за 12 октября
yellow-arrow
КМ. Колос - Эпицентр 1:0. Видеообзор матча
Генштаб ЗСУ война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости