  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Ночью россияне атаковали Искандерами, ракетами X-59 и 68 ударными БПЛА
В тренде

Ночью россияне атаковали Искандерами, ракетами X-59 и 68 ударными БПЛА

Общие новости

Вновь массовое нападение с воздуха

Ночью россияне атаковали Искандерами, ракетами X-59 и 68 ударными БПЛА

Фото: Оперативне командування "Північ"

Новина українською

В ночь с 12 на 13 октября россияне атаковали Украину с воздуха разными типами средств.

Оккупанты нанесли удары по Полтавской и Одесской областях двумя баллистическими ракетами Искандер-М, которые запустили из Курской области (РФ) и временно оккупированного Крыма. Также с Курщины две ракеты X-59 были запущены по Черниговщине и Сумщине.

Кроме этого, россияне применили 68 ударных БпЛА. Районы пусков: Курск, Орел, расположенные в России.

“К отражению нападения привлекались зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбит 31 вражеский БПЛА в Киевской, Полтавской, Черниговской, Сумской и Черкасской областях.

36 российских беспилотников локационно потеряны в разных регионах Украины, предположительно в результате активного противодействия РЭБ. Информация уточняется.

Один БпЛА – в воздухе (по состоянию на 8:51 – прим.). Боевая работа продолжается!” – говорится в отчете ПС ВСУ.

Ночью россияне атаковали Искандерами, ракетами X-59 и 68 ударными БПЛА - изображение 1
По теме
yellow-arrow
Силы обороны ликвидировали 13 сотен окупантов. Генштаб подытожил потери РФ
yellow-arrow
Триумф Пиренейского полуострова, лидерство Луческу, камбэк банды Модрича и контрольные матчи команд УПЛ. Главные новости за 12 октября
yellow-arrow
КМ. Колос - Эпицентр 1:0. Видеообзор матча
ПВО война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ПС ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости