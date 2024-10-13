Ночью россияне атаковали Искандерами, ракетами X-59 и 68 ударными БПЛА
Вновь массовое нападение с воздуха
Фото: Оперативне командування "Північ"
В ночь с 12 на 13 октября россияне атаковали Украину с воздуха разными типами средств.
Оккупанты нанесли удары по Полтавской и Одесской областях двумя баллистическими ракетами Искандер-М, которые запустили из Курской области (РФ) и временно оккупированного Крыма. Также с Курщины две ракеты X-59 были запущены по Черниговщине и Сумщине.
Кроме этого, россияне применили 68 ударных БпЛА. Районы пусков: Курск, Орел, расположенные в России.
“К отражению нападения привлекались зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
В результате противовоздушного боя сбит 31 вражеский БПЛА в Киевской, Полтавской, Черниговской, Сумской и Черкасской областях.
36 российских беспилотников локационно потеряны в разных регионах Украины, предположительно в результате активного противодействия РЭБ. Информация уточняется.
Один БпЛА – в воздухе (по состоянию на 8:51 – прим.). Боевая работа продолжается!” – говорится в отчете ПС ВСУ.
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