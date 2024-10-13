Ночью россияне атаковали Искандерами, ракетами X-59 и 68 ударными БПЛА

В ночь с 12 на 13 октября россияне атаковали Украину с воздуха разными типами средств.

Оккупанты нанесли удары по Полтавской и Одесской областях двумя баллистическими ракетами Искандер-М, которые запустили из Курской области (РФ) и временно оккупированного Крыма. Также с Курщины две ракеты X-59 были запущены по Черниговщине и Сумщине.

Кроме этого, россияне применили 68 ударных БпЛА. Районы пусков: Курск, Орел, расположенные в России.