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Тянет за границу. Максимов рассказал о своих планах на будущее

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Хочет продолжить заниматься своим любимым делом

Тянет за границу. Максимов рассказал о своих планах на будущее

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Известный украинский тренер Юрий Максимов рассказал о своих планах на будущее.

Не так давно в СМИ была информация, что у вас были варианты с работой в Азербайджане. Это правда?

Да, приглашали. Сразу после того, как я ушел из "Днепра-1". Звали в команду, с которой я выиграл Кубок Азербайджана ("Кешля", под руководством Максимова стала обладателем Кубка Азербайджана в сезоне 2017/18). Сейчас есть вариант с другой командой. Пока что раздумываю над этим вариантом, поэтому называть имя команды не вижу смысла.

То есть нет речи о том, что вы нацелены на работу исключительно в Украине?

Конечно, хотелось бы продолжить работать в Украине, чтобы никуда не уезжать. Но главное, чтобы речь шла о клубе с задачами не на один день. Чтобы была база, тренировочные поля, условия для работы и, главное, - стратегические цели. Не хочется приходить куда-то, чтобы уже через полгода прощаться.

Если говорить о вариантах работы в Украине, то это должен быть клуб УПЛ, или, в случае интересного для вас предложения, вы готовы поработать и с клубом Первой лиги?

Так я же работал и во Второй лиге, со "Звягелем". Поэтому дивизион значения не имеет. Главное - заниматься своим любимым делом и, повторюсь, чтобы это был клуб с задачами и целями.

Напомним, последней командой Максимова был "Днепр-1", который он покинул 22 июля 2024 года после снятия последнего с розыгрыша УПЛ из-за долгов.

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Юрий Максимов
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Источник:
dynamo.kiev.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
13.10.2024 в 11:19
иди в ЧО--там Бабича должны убрать за тупость
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
13.10.2024 в 11:19
иди в ЧО--там Бабича должны убрать за тупость
Ответить
0
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