Тянет за границу. Максимов рассказал о своих планах на будущее
Хочет продолжить заниматься своим любимым делом
scdnipro1.com.ua
Известный украинский тренер Юрий Максимов рассказал о своих планах на будущее.
Не так давно в СМИ была информация, что у вас были варианты с работой в Азербайджане. Это правда?
Да, приглашали. Сразу после того, как я ушел из "Днепра-1". Звали в команду, с которой я выиграл Кубок Азербайджана ("Кешля", под руководством Максимова стала обладателем Кубка Азербайджана в сезоне 2017/18). Сейчас есть вариант с другой командой. Пока что раздумываю над этим вариантом, поэтому называть имя команды не вижу смысла.
То есть нет речи о том, что вы нацелены на работу исключительно в Украине?
Конечно, хотелось бы продолжить работать в Украине, чтобы никуда не уезжать. Но главное, чтобы речь шла о клубе с задачами не на один день. Чтобы была база, тренировочные поля, условия для работы и, главное, - стратегические цели. Не хочется приходить куда-то, чтобы уже через полгода прощаться.
Если говорить о вариантах работы в Украине, то это должен быть клуб УПЛ, или, в случае интересного для вас предложения, вы готовы поработать и с клубом Первой лиги?
Так я же работал и во Второй лиге, со "Звягелем". Поэтому дивизион значения не имеет. Главное - заниматься своим любимым делом и, повторюсь, чтобы это был клуб с задачами и целями.
Напомним, последней командой Максимова был "Днепр-1", который он покинул 22 июля 2024 года после снятия последнего с розыгрыша УПЛ из-за долгов.
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