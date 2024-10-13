Тянет за границу. Максимов рассказал о своих планах на будущее

Известный украинский тренер Юрий Максимов рассказал о своих планах на будущее.

Не так давно в СМИ была информация, что у вас были варианты с работой в Азербайджане. Это правда?

Да, приглашали. Сразу после того, как я ушел из "Днепра-1". Звали в команду, с которой я выиграл Кубок Азербайджана ("Кешля", под руководством Максимова стала обладателем Кубка Азербайджана в сезоне 2017/18). Сейчас есть вариант с другой командой. Пока что раздумываю над этим вариантом, поэтому называть имя команды не вижу смысла.

То есть нет речи о том, что вы нацелены на работу исключительно в Украине?

Конечно, хотелось бы продолжить работать в Украине, чтобы никуда не уезжать. Но главное, чтобы речь шла о клубе с задачами не на один день. Чтобы была база, тренировочные поля, условия для работы и, главное, - стратегические цели. Не хочется приходить куда-то, чтобы уже через полгода прощаться.

Если говорить о вариантах работы в Украине, то это должен быть клуб УПЛ, или, в случае интересного для вас предложения, вы готовы поработать и с клубом Первой лиги?

Так я же работал и во Второй лиге, со "Звягелем". Поэтому дивизион значения не имеет. Главное - заниматься своим любимым делом и, повторюсь, чтобы это был клуб с задачами и целями.