Россияне расстреляли 9 украинских военнопленных в Курской области – Deepstate

Россияне совершили очередное военное преступление. Они расстреляли девять украинских военнопленных. Об этом сообщает Deepstate.

Проект получил информацию от источников в 1 ОТБр. Инцидент произошел 10 октября в районе населенного пункта Зеленый Путь в Курской области.

Аналитики отмечают, что украинские военные выходили на позиции и полагали, что они в относительном тылу, но встретили россиян. Были вынуждены отстреливаться, однако количество боекомплекта было ограничено, из-за чего было принято решение сдаться в плен.

"В общем, ситуация на Курщине не так радостна. Силы Обороны проводят стабилизационные мероприятия, но восстановить утраченное очень тяжело. Мы обсудили данную ситуацию с другими офицерами и командирами на разных участках. Экипажам БПЛА следует серьезнее относиться к возможности прорыва врага на их позиции и не пренебрегать безопасностью", – сказал Deepstate.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец также отреагировал на эту трагедию: