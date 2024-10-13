  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Россияне расстреляли 9 украинских военнопленных в Курской области – Deepstate
В тренде

Россияне расстреляли 9 украинских военнопленных в Курской области – Deepstate

Общие новости

Они уже были без оружия и снаряжения

Россияне расстреляли 9 украинских военнопленных в Курской области – Deepstate

DeepState

Новина українською

Россияне совершили очередное военное преступление. Они расстреляли девять украинских военнопленных. Об этом сообщает Deepstate.

Проект получил информацию от источников в 1 ОТБр. Инцидент произошел 10 октября в районе населенного пункта Зеленый Путь в Курской области.

Аналитики отмечают, что украинские военные выходили на позиции и полагали, что они в относительном тылу, но встретили россиян. Были вынуждены отстреливаться, однако количество боекомплекта было ограничено, из-за чего было принято решение сдаться в плен.

"В общем, ситуация на Курщине не так радостна.

Силы Обороны проводят стабилизационные мероприятия, но восстановить утраченное очень тяжело.

Мы обсудили данную ситуацию с другими офицерами и командирами на разных участках.

Экипажам БПЛА следует серьезнее относиться к возможности прорыва врага на их позиции и не пренебрегать безопасностью", – сказал Deepstate.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец также отреагировал на эту трагедию:

"Такие действия являются грубым нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными!

В очередной раз направил письма ООН и МККК по поводу очередного преступления россиян.

Эти действия не должны остаться безнаказанными и враг должен понести всю ответственность. Россия – это страна-террорист, нарушающая все правила и обычаи войны. Международное сообщество не должно закрывать глаза на такие преступления!", – говорится в его обращении.

По теме
yellow-arrow
Тянет за границу. Максимов рассказал о своих планах на будущее
yellow-arrow
Ночью россияне атаковали Искандерами, ракетами X-59 и 68 ударными БПЛА
yellow-arrow
Силы обороны ликвидировали 13 сотен окупантов. Генштаб подытожил потери РФ
Дмитрий Лубинец война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Deepstate
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости