Россияне расстреляли 9 украинских военнопленных в Курской области – Deepstate
Они уже были без оружия и снаряжения
DeepState
Россияне совершили очередное военное преступление. Они расстреляли девять украинских военнопленных. Об этом сообщает Deepstate.
Проект получил информацию от источников в 1 ОТБр. Инцидент произошел 10 октября в районе населенного пункта Зеленый Путь в Курской области.
Аналитики отмечают, что украинские военные выходили на позиции и полагали, что они в относительном тылу, но встретили россиян. Были вынуждены отстреливаться, однако количество боекомплекта было ограничено, из-за чего было принято решение сдаться в плен.
"В общем, ситуация на Курщине не так радостна.
Силы Обороны проводят стабилизационные мероприятия, но восстановить утраченное очень тяжело.
Мы обсудили данную ситуацию с другими офицерами и командирами на разных участках.
Экипажам БПЛА следует серьезнее относиться к возможности прорыва врага на их позиции и не пренебрегать безопасностью", – сказал Deepstate.
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец также отреагировал на эту трагедию:
"Такие действия являются грубым нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными!
В очередной раз направил письма ООН и МККК по поводу очередного преступления россиян.
Эти действия не должны остаться безнаказанными и враг должен понести всю ответственность. Россия – это страна-террорист, нарушающая все правила и обычаи войны. Международное сообщество не должно закрывать глаза на такие преступления!", – говорится в его обращении.
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