Александрия и Кривбасс забили 6 мячей в контрольном матче

Команды УПЛ "Александрия" и "Кривбасс" провели между собой спарринг, таким образом заполнив международную павзу. Встреча прошла в Александрии, на стадионе "Олимп".

Под дождем командам удалась результативная игра, которая в итоге принесла результат 4:2 в пользу хозяев.

Контрольный матч

13 октября 2024 года. Александрия, Кировогр. область КСК "Олимп". +13 градусов.

"Александрия" - "Кривбасс“ 4:2

"Александрия" (1 тайм): Георгий Ермаков, Никита Кравченко, Мигель Кампос, Артем Шабанов, Александр Мартынюк - Хуан Безерра, Артем Козак, Даниил Ващенко, Дмитрий Мишнев, Александр Беляев - Александр Филиппов.

"Александрия" (2 тайм): Никита Шевченко - Даниил Скорко, Юрий Копина, Сергей Логинов, Илья Ухань - Джевани, Кирилл Ковалец, Денис Шостак, Евгений Смирный, Денис Костышин - Андрей Кулаков.

"Кривбасс": Андрей Клищук (к) (Владимир Маханьков, 31; Богдан Хома, 61) - Андрей Понедельник, Александр Романчук, Александр Драмбаев (Рафаэль Бандейра, 46), Денис Кузык - Максим Задерака (Олег Кожушко, 46), Егор Твердохлеб, Хрвое Илич, Маттео Аморозо (Ярослав Шевченко, 61), Артур Микитишин (Александр Каменский, 61) - Ноа Ндомбази (Святослав Матяш, 72).

Голы: Андрей Понедельник, в собственные ворота, 12 (1:0). Артем Козак, 27 (2:0). Олег Кожушко (Рафаэль Бандейра), 49 (2:1). Андрей Кулаков, 72 (3:1). Андрей Понедельник (штрафной), 80 (3:2). Кирилл Ковалец, 86 (4:2).