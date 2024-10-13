Левый Берег расписал результативную ничью с Металлистом 1925 в контрольной игре
Имели сокращенный формат матча
Фото: Лівий Берег
Представитель УПЛ "Левый Берег" заполнил международную павзу спаррингом с участником Первой лиги "Металлистом 1925". Команды провели игру в формате 2-х таймов по 35 минут.
Несмотря на сокращенное время матча, киевляне и харьковчане успели забить по 2 мяча. На ничьи и разошлись.
Контрольный матч
"Левый Берег" - "Металлист 1925“ 2:2
Голы: Непейпиев (26), И.Когут (54) - Калитвинцев (14), Сидоров (44, пен.)
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