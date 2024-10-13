Левый Берег расписал результативную ничью с Металлистом 1925 в контрольной игре

Представитель УПЛ "Левый Берег" заполнил международную павзу спаррингом с участником Первой лиги "Металлистом 1925". Команды провели игру в формате 2-х таймов по 35 минут.

Несмотря на сокращенное время матча, киевляне и харьковчане успели забить по 2 мяча. На ничьи и разошлись.

Контрольный матч

"Левый Берег" - "Металлист 1925“ 2:2

Голы: Непейпиев (26), И.Когут (54) - Калитвинцев (14), Сидоров (44, пен.)