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Первак - о спарринге с Металлистом 1925: Лучше играть, чем тренироваться

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Такого мнения большинство команд

Первак - о спарринге с Металлистом 1925: Лучше играть, чем тренироваться

Фото - Лівий Берег

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Главный тренер "Левого Берега" Виталий Первак оценил проведенный контрольный матч с "Металлистом 1925" (2:2).

"Игрой не совсем доволен, но меня порадовало отношение игроков к своей работе. Мы дважды проигрывали, но смогли отыграться. После нагрузок ребята выглядели достаточно неплохо. Важно, что смогли получить игровую практику футболисты, которые немного играют в чемпионате. Лучше играть, чем тренироваться. В первом тайме вышел экспериментальный состав. Шанс проявить себя получил футболист нашей юношеской Роман Гереш. Форвард выступлениями в Чемпионате Украины U-19 заслужил эту возможность сыграть за первую команду.

Надеюсь, на этот раз не будет проблем у нашей команды после паузы. Двигаемся согласно плану. Понимаем, что будем играть против одного из лидеров УПЛ. "Полесье" семь игроков отправило в сборные и это свидетельствует об уровне команды. Будет интересно с ними сыграть», - сказал Первак.

Свой ближайший матч "Левый Берег" проведет 19-го октября. В рамках 10-го тура УПЛ команда встретится с "Полесьем".

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Виталий Первак Левый берег (Киев)
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Источник:
Лівий берег
Опубликовал: Виктор Иванчук
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