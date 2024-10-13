Первак - о спарринге с Металлистом 1925: Лучше играть, чем тренироваться

Главный тренер "Левого Берега" Виталий Первак оценил проведенный контрольный матч с "Металлистом 1925" (2:2).

"Игрой не совсем доволен, но меня порадовало отношение игроков к своей работе. Мы дважды проигрывали, но смогли отыграться. После нагрузок ребята выглядели достаточно неплохо. Важно, что смогли получить игровую практику футболисты, которые немного играют в чемпионате. Лучше играть, чем тренироваться. В первом тайме вышел экспериментальный состав. Шанс проявить себя получил футболист нашей юношеской Роман Гереш. Форвард выступлениями в Чемпионате Украины U-19 заслужил эту возможность сыграть за первую команду.

Надеюсь, на этот раз не будет проблем у нашей команды после паузы. Двигаемся согласно плану. Понимаем, что будем играть против одного из лидеров УПЛ. "Полесье" семь игроков отправило в сборные и это свидетельствует об уровне команды. Будет интересно с ними сыграть», - сказал Первак.