"Бил по ногам 90 минут". Милевский назвал самых тяжелых соперников в карьере
Аж 3 фамилии
Бывший нападающий киевского "Динамо" Артем Милевский рассказал, кто в его карьере были самыми тяжелыми соперниками.
- Какой самый сильный соперник у Вас был за всю карьеру?
- В целом в футболе Серхио Рамос. Знаете такого красавчика?
- Да, конечно. А если в УПЛ?
- Я играл против защитников, поэтому для меня, наверное, это был Александр Кучер. Мне с ним было очень тяжело. Он не отпускал меня от себя, бил по ногам 90 минут, у меня просто сдавали нервы. Это было тяжело. И, конечно, нельзя забывать Дарио Срну, провокатор, блин, от Бога. Но я его очень люблю, потому что мы сейчас с ним в хороших отношениях.
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Источник:@armatfc
Опубликовал: Виктор Иванчук
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жажа_the_best (Харьков)
13.10.2024 в 20:13
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