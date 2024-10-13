"Бил по ногам 90 минут". Милевский назвал самых тяжелых соперников в карьере

Бывший нападающий киевского "Динамо" Артем Милевский рассказал, кто в его карьере были самыми тяжелыми соперниками.

- Какой самый сильный соперник у Вас был за всю карьеру?

- В целом в футболе Серхио Рамос. Знаете такого красавчика?

- Да, конечно. А если в УПЛ?

- Я играл против защитников, поэтому для меня, наверное, это был Александр Кучер. Мне с ним было очень тяжело. Он не отпускал меня от себя, бил по ногам 90 минут, у меня просто сдавали нервы. Это было тяжело. И, конечно, нельзя забывать Дарио Срну, провокатор, блин, от Бога. Но я его очень люблю, потому что мы сейчас с ним в хороших отношениях.