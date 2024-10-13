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"Бил по ногам 90 минут". Милевский назвал самых тяжелых соперников в карьере

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"Бил по ногам 90 минут". Милевский назвал самых тяжелых соперников в карьере

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Бывший нападающий киевского "Динамо" Артем Милевский рассказал, кто в его карьере были самыми тяжелыми соперниками.

- Какой самый сильный соперник у Вас был за всю карьеру?

- В целом в футболе Серхио Рамос. Знаете такого красавчика?

- Да, конечно. А если в УПЛ?

- Я играл против защитников, поэтому для меня, наверное, это был Александр Кучер. Мне с ним было очень тяжело. Он не отпускал меня от себя, бил по ногам 90 минут, у меня просто сдавали нервы. Это было тяжело. И, конечно, нельзя забывать Дарио Срну, провокатор, блин, от Бога. Но я его очень люблю, потому что мы сейчас с ним в хороших отношениях.

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Артем Милевский Александр Кучер
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Источник:
@armatfc
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
13.10.2024 в 20:13
Надо было не по ногам, а по голове бить все 90 минут. Глядишь и человеком бы стал
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
13.10.2024 в 20:13
Надо было не по ногам, а по голове бить все 90 минут. Глядишь и человеком бы стал
Ответить
0
0

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