Игрок Левого Берега Непейпиев: Думаю, на этот раз пауза на сборную не повлияет на нашу игру в чемпионате негативно

Полузащитник "Левого Берега" Руслан Непейпиев оценил проведенный контрольный матч с "Металлистом 1925" (2:2).

"Мы провели хороший двухдневный сбор, где тренировались дважды в день. Относительно спарринга, то важно, что удалось сыграть против серьезного соперника. По моему мнению, сыграли достаточно неплохо. В двух таймах играли по разным тактическим схемам. С хорошим настроением готовимся к "Полесью".

Тренерский штаб акцентировал внимание на активной и агрессивной игре в атаке. Необходимо было заставлять защитников ошибаться. Не все удалось, но провальной эту игру точно нельзя назвать. В моменте с моим голом забежал в свободную зону, получил передачу от Спивакова и в два касания отправил мяч в сетку. Для уверенности - это очень важный гол. К сожалению, сегодня были проблемы с реализацией, но главное, что удавалось создавать моменты. Думаю, на этот раз пауза на сборную не повлияет на нашу игру в чемпионате негативно. От матча с "Полесьем" ожидаем положительного результата. Сделаем все, чтобы набрать очки", - сказал игрок.