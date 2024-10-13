Петраков: Так, как ко мне относились в Армении - ко мне не относились нигде
Но результата не было
Фото: Вірменія
После поражения Армении в 4-м туре Лиги наций главного тренера Александра Петракова уволили с должности. Команда, напомним, проиграла Северной Македонии (0:2).
Еще до объявления об увольнении, на послематчевой прес-конференции, Петраков обращался к болельщикам.
- Александр Васильевич, на вчерашней пресс-конференции вы сказали, что у вас должок перед болельщиками. Сегодня на стадионе была хорошая поддержка от них. Что вы можете сказать им? Когда вы собираетесь отдать им его?
- Ну, наверное, мы команда. Верно? Не я один должен возвращать долг. Видите, сейчас проиграли, опять один человек должен - я. Я считаю, что долг должны возвращать и футболисты, и команда.
По болельщикам я могу откровенно вам сказать только одно - просто замечательная атмосфера, замечательные люди, которые болели до последней минуты, никто не уходил, поддерживали ребят. Остается только искренне поблагодарить, прямо говорю вам.
Так, как ко мне относились в Армении - ко мне не относились нигде. Я всегда буду помнить вашу доброту, болельщиков, людей. Спасибо вам огромное. Всем журналистам тоже спасибо.
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