У игроков Шахтера попросили подписать их детские фото: реакция футболистов
Момент ностальгии для каждого спортсмена
Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол
Медиа-служба донецкого "Шахтера" подготовила сюрприз своим игрокам. Футболистов попросили подписать фото, при этом снимали реакцию исполнителей, ведь это были их детские фото, которые удалось найти на страницах спортсменов в Instagram.
Лассина Траоре, Кевин де Маседо, Дмитрий Ризнык и Георгий Судаков не сдержали улыбку после увиденных снимков. У Николая Матвиенко реакция была другой.
???????? Ми попросили наших хлопців підписати дещо… ✍️— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 13, 2024
???? Реакція гравців на ретрофото, які ми відшукали на їхніх сторінках в Instagram.#Shakhtar #старіфотографії pic.twitter.com/r2SW0rKxFD
Уже в ближайшую пятницу "горняки" возвращаются к играм после международной паузы. 18 октября "оранжево-черные" посетят Ковалевку, чтобы принять участие в матче против местного "Колоса".
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