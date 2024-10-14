  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. У игроков Шахтера попросили подписать их детские фото: реакция футболистов
В тренде

У игроков Шахтера попросили подписать их детские фото: реакция футболистов

Общие новости
Обновлено

Момент ностальгии для каждого спортсмена

У игроков Шахтера попросили подписать их детские фото: реакция футболистов

Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол

Новина українською

Медиа-служба донецкого "Шахтера" подготовила сюрприз своим игрокам. Футболистов попросили подписать фото, при этом снимали реакцию исполнителей, ведь это были их детские фото, которые удалось найти на страницах спортсменов в Instagram.

Читайте такжеВыбор Пушича. Шахтер огласил заявку на матчи основного этапа Лиги чемпионов

Лассина Траоре, Кевин де Маседо, Дмитрий Ризнык и Георгий Судаков не сдержали улыбку после увиденных снимков. У Николая Матвиенко реакция была другой.

Уже в ближайшую пятницу "горняки" возвращаются к играм после международной паузы. 18 октября "оранжево-черные" посетят Ковалевку, чтобы принять участие в матче против местного "Колоса".

По теме
yellow-arrow
Петраков: Так, как ко мне относились в Армении - ко мне не относились нигде
yellow-arrow
Михалик: Поскольку чехи являются сторонниками агрессивной, силовой манеры, то, возможно, стоит с ними сыграть вторым номером
yellow-arrow
Вспомните стартовый состав сборной Украины в товарищеском матче против Чехии осенью 2011-года? Квиз от UA-Футбол
Лассина Траоре Шахтер (Донецк) Николай Матвиенко Дмитрий Ризнык Георгий Судаков
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Шахтар
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости