У игроков Шахтера попросили подписать их детские фото: реакция футболистов

Медиа-служба донецкого "Шахтера" подготовила сюрприз своим игрокам. Футболистов попросили подписать фото, при этом снимали реакцию исполнителей, ведь это были их детские фото, которые удалось найти на страницах спортсменов в Instagram.

Читайте также Выбор Пушича. Шахтер огласил заявку на матчи основного этапа Лиги чемпионов

Лассина Траоре, Кевин де Маседо, Дмитрий Ризнык и Георгий Судаков не сдержали улыбку после увиденных снимков. У Николая Матвиенко реакция была другой.

???????? Ми попросили наших хлопців підписати дещо… ✍️



???? Реакція гравців на ретрофото, які ми відшукали на їхніх сторінках в Instagram.#Shakhtar #старіфотографії pic.twitter.com/r2SW0rKxFD — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 13, 2024

Уже в ближайшую пятницу "горняки" возвращаются к играм после международной паузы. 18 октября "оранжево-черные" посетят Ковалевку, чтобы принять участие в матче против местного "Колоса".