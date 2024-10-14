Бартулович – после спарринга с Оболонью: Нас ждет тяжелый календарь. Много чего у нас получалось

Наставник "Зари" Младен Бартулович прокомментировал контрольный матч против "Оболони" (2:2).

"Очень информативный матч. Этот цикл проводили трехдневные тренировки плюс игра, где дали возможность всем поиграть. Получили нагрузку – это самое главное на сегодня. Нас ждет тяжелый календарь со следующего тура и нужно готовить футболистов. Матч получился интересным, много моментов создали и "Оболонь" тоже. Ребята показали большое желание и очень много чего у нас получалось из того, над чем мы работаем на тренировках".