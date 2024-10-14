Бартулович – после спарринга с Оболонью: Нас ждет тяжелый календарь. Много чего у нас получалось
Луганская команда готовится к возобновлению первенства
Фото: ФК Зоря Луганськ
Наставник "Зари" Младен Бартулович прокомментировал контрольный матч против "Оболони" (2:2).
"Очень информативный матч. Этот цикл проводили трехдневные тренировки плюс игра, где дали возможность всем поиграть. Получили нагрузку – это самое главное на сегодня. Нас ждет тяжелый календарь со следующего тура и нужно готовить футболистов. Матч получился интересным, много моментов создали и "Оболонь" тоже. Ребята показали большое желание и очень много чего у нас получалось из того, над чем мы работаем на тренировках".
“У Мичина и Джордана микроповреждение. Они готовы были играть, но решили не рисковать их здоровьем. Они очень много матчей сыграли за последнее время и решили дать паузу”, – сказал тренер для пресс-службы луганского клуба.
Во второй половине октября "черно-белые" сыграют с "Кривбассом" и "Левым Берегом".
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