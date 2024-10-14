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Бартулович – после спарринга с Оболонью: Нас ждет тяжелый календарь. Много чего у нас получалось

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Луганская команда готовится к возобновлению первенства

Бартулович – после спарринга с Оболонью: Нас ждет тяжелый календарь. Много чего у нас получалось

Фото: ФК Зоря Луганськ

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Наставник "Зари" Младен Бартулович прокомментировал контрольный матч против "Оболони" (2:2).

"Очень информативный матч. Этот цикл проводили трехдневные тренировки плюс игра, где дали возможность всем поиграть. Получили нагрузку – это самое главное на сегодня. Нас ждет тяжелый календарь со следующего тура и нужно готовить футболистов. Матч получился интересным, много моментов создали и "Оболонь" тоже. Ребята показали большое желание и очень много чего у нас получалось из того, над чем мы работаем на тренировках".

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“У Мичина и Джордана микроповреждение. Они готовы были играть, но решили не рисковать их здоровьем. Они очень много матчей сыграли за последнее время и решили дать паузу”, – сказал тренер для пресс-службы луганского клуба.

Во второй половине октября "черно-белые" сыграют с "Кривбассом" и "Левым Берегом".

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Заря (Луганск) Младен Бартулович
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Источник:
FC Zorya Luhansk
Опубликовал: Александр Симченко
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