Довбик пропустил тренировку сборной, Армения уволила Петракова. Главные новости за 13 октября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 13 октября

Нападающий Артем Довбик пропустил тренировку национальной сборной Украины перед матчем с Чехией. Как сообщает Суспільне Спорт, Довбик был на стадионе, однако не участвовал в тренировке, а Тарас Степаненко тренировался с бандажом на колене. Главный тренер национальной команды Сергей Ребров рассказал, что в команде "есть микроповреждения", но выразил надежду , что все игроки будут готовы к игре.

Украинский специалист Александр Петраков был уволен с позиции главного тренера сборной Армении, сообщила местная федерация. 67-летнему тренеру не простили то, что в матчах Лиги наций с Фарерскими островами (2:2) и Северной Македонией (0:2) команда набрала лишь одно очко, из-за чего рискует вылететь в Лигу D.

Голкипер сборной Украины Дмитрий Ризнык покинул расположение национальной команды. Ризнык получил повреждение и отправился в "Шахтер" для восстановления от травмы, информирует УАФ. В распоряжении Сергея Реброва остаются Анатолий Трубин и Георгий Бущан.

Матч четвертого тура Лиги наций между Украиной и Чехией будет доступен всем зрителям в свободном доступе. Поединок можно будет посмотреть бесплатно на местных телеканалах Суспільного, а также телеканале MEGOGO Спорт. Кроме этого, игру покажет канал MEGOGO Футбол 1.

Сборной Англии частично удалось реабилитироваться за поражение от Греции в прошлом туре победой над Финляндией (3:1). По голу забили Грилиш, Александер-Арнольд и Райс. Англия после четырех туров имеет девять очков, однако Греция – все 12.

Интересная интрига есть в группе B3 Лиги наций – Австрия, Словения и Норвегия имеют по семь очков после четырех матчей. В воскресенье Австрия в феерическом стиле разобралась с Норвегией – 5:1. Дублем отметился Марко Арнаутович, а Эрлинг Холанд покинул поле без единого гола.