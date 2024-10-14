Шахтер в сентябре предоставил почти 3 млн гривен на гуманитарные проекты и поддержку украинской армии

"Шахтер" и благотворительный фонд клуба Shakhtar Social за сентябрь 2024 года предоставили 2 983 467 гривен на гуманитарные проекты и поддержку украинской армии.

Об этом сообщает официальный сайт "горняков".

В частности, эти средства были направлены на помощь военным, семьям, пострадавшим от войны, для ликвидации последствий боевых действий, а также на развитие детского футбола.

Отмечается, что в августе на аналогичные цели клуб и фонд предоставили 2,7 миллиона гривен. Всего с начала года на помощь было направлено 25 154 527 гривен.