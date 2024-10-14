Силы обороны уничтожили еще 1260 российских оккупантов - Генштаб
Сумма перевалила за 670 тысяч
Генштаб ЗСУ
За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 1260 оккупантов, 19 бронемашин, 11 артсистем и 38 единиц автотехники и автоцистерн.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 14.10.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 670 190 (+1260) человек,
- танков - 8975 (+4) ед,
- боевых бронированных машин - 17895 (+19) ед,
- артиллерийских систем - 19421 (+11) ед,
- РСЗО - 1231 (+0) ед,
- средства ПВО - 978 (+0) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 17009 (+17),
- крылатые ракеты - 2619 (+0),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 26622 (+38) ед,
- специальная техника - 3437 (+2)
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- В связи с ажиотажем на столичное дерби, билеты уже перепродают по 600 гривен
- Заховайло: У нас "шоу лилипутов" в сборной. Почти каждый игрок метр с кепкой… Рассчитывают всех перебегать, а не выходит
- Петраков: Так, как ко мне относились в Армении - ко мне не относились нигде
- "Так и не смогли разбить украинский корабль". Украина – Грузия. Обзор послематчевой грузинской прессы
- Секс-символ судейства: Рефери, которую дисквалифицировали за клубничку в чемпионате Турции
- Красотка дня. Сексуальная и яркая журналистка канала UPL.TV, а по совместительству – клубный фотограф Кривбасса
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн