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Силы обороны уничтожили еще 1260 российских оккупантов - Генштаб

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Сумма перевалила за 670 тысяч

Силы обороны уничтожили еще 1260 российских оккупантов - Генштаб

Генштаб ЗСУ

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За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 1260 оккупантов, 19 бронемашин, 11 артсистем и 38 единиц автотехники и автоцистерн.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 14.10.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 670 190 (+1260) человек,
  • танков - 8975 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин - 17895 (+19) ед,
  • артиллерийских систем - 19421 (+11) ед,
  • РСЗО - 1231 (+0) ед,
  • средства ПВО - 978 (+0) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов - 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 17009 (+17),
  • крылатые ракеты - 2619 (+0),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 26622 (+38) ед,
  • специальная техника - 3437 (+2)
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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