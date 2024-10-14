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В России сожгли военно-транспортный самолет Ту-134 - ГУР

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Использовался для транспортировки руководства минобороны

В России сожгли военно-транспортный самолет Ту-134 - ГУР

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В ночь с 12 на 13 октября на российском аэродроме "Оренбург-2" сожгли военно-транспортный самолет Ту-134, принадлежавший 117-му военно-транспортному авиаполку вооруженных сил государства-агрессора.

Об этом информирует Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Такие советские борта используются, в частности, для транспортировки руководящего состава министерства обороны РФ", - говорится в сообщении.

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Источник:
ГУР МО
Опубликовал: Александр Бураков
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