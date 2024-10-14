В России сожгли военно-транспортный самолет Ту-134 - ГУР
Использовался для транспортировки руководства минобороны
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В ночь с 12 на 13 октября на российском аэродроме "Оренбург-2" сожгли военно-транспортный самолет Ту-134, принадлежавший 117-му военно-транспортному авиаполку вооруженных сил государства-агрессора.
Об этом информирует Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
"Такие советские борта используются, в частности, для транспортировки руководящего состава министерства обороны РФ", - говорится в сообщении.
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Источник:ГУР МО
Опубликовал: Александр Бураков
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