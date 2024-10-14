Зеленский подтвердил присутствие военных КНДР в российской армии
Ставки повышаются
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Президент Владимир Зеленский заявил, что Северная Корея поставляет России не только оружие, но и личный состав в военные силы, и призвал партнеров усилить поддержку Украины. Об этом он сказал в воскресенье, 13 октября, в вечернем обращении.
"Мы видим, что наращивается союзничество между Россией и такими режимами, как в Северной Корее. Это уже не просто о передаче оружия. Это фактически о передаче людей из Северной Кореи в военные силы оккупанта.
Очевидно, что в таких условиях наши отношения с партнерами нуждаются в развитии. Фронт нуждается в большей поддержке.
Когда мы говорим о большей дальнобойности для Украины и более решительном снабжении для наших сил - это не просто перечень военных средств. Это об увеличении давления на агрессора, которое будет для России сильнее, чем они могут выдержать. И это о недопущении большей войны", - рассказал Зеленский.
По данным издания Washington Post, несколько тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку в России. И уже до конца года их могут перебросить на фронт в Украину.
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