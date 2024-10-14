Зеленский подтвердил присутствие военных КНДР в российской армии

Президент Владимир Зеленский заявил, что Северная Корея поставляет России не только оружие, но и личный состав в военные силы, и призвал партнеров усилить поддержку Украины. Об этом он сказал в воскресенье, 13 октября, в вечернем обращении.

"Мы видим, что наращивается союзничество между Россией и такими режимами, как в Северной Корее. Это уже не просто о передаче оружия. Это фактически о передаче людей из Северной Кореи в военные силы оккупанта.

Очевидно, что в таких условиях наши отношения с партнерами нуждаются в развитии. Фронт нуждается в большей поддержке.

Когда мы говорим о большей дальнобойности для Украины и более решительном снабжении для наших сил - это не просто перечень военных средств. Это об увеличении давления на агрессора, которое будет для России сильнее, чем они могут выдержать. И это о недопущении большей войны", - рассказал Зеленский.