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Байден: США готовы к переговорам с "осью зла"

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Речь идет о сокращении ядерных арсеналов

Байден: США готовы к переговорам с "осью зла"

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент США Джо Байден в поздравлении лауреатов Нобелевской премии мира заявил, что Соединенные Штаты готовы к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей для решения вопросов ядерной безопасности.

"Мы должны продолжать двигаться вперед к тому дню, когда мы сможем окончательно и навсегда избавить мир от ядерного оружия. Соединенные Штаты готовы к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей без предварительных условий по уменьшению ядерной угрозы. Ни нашим странам, ни миру не выгодно препятствовать прогрессу в сокращении ядерных арсеналов", - подчеркнул он.

По словам Байдена, уменьшение ядерной угрозы «важно не несмотря на опасности современного мира, а именно из-за них».

25 сентября во время постоянного заседания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию глава Кремля Владимир Путин объявил новые принципы применения ядерного оружия. Согласно ей, агрессия со стороны неядерного государства с участием ядерного будет оцениваться как совместное нападение этих стран на Россию. И РФ может применить ядерное оружие - в том числе в ответ на удары по своей территории "обычным оружием".

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Источник:
Білий Дім
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Acsakal (Kharkiv)
14.10.2024 в 13:13
Які можуть бути перемовини за 3 тижні до зміни адміністрації?
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Комментарии 2
Acsakal (Kharkiv)
14.10.2024 в 13:13
Які можуть бути перемовини за 3 тижні до зміни адміністрації?
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0
0
oda1979 (Запорожье)
14.10.2024 в 13:05
да все уже. Поезд ушел и сделал туту. тут либо амеры таки вступают в конфликт сейчас, либо пипец Европе, а потом и амерам.
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