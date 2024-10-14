Байден: США готовы к переговорам с "осью зла"

Президент США Джо Байден в поздравлении лауреатов Нобелевской премии мира заявил, что Соединенные Штаты готовы к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей для решения вопросов ядерной безопасности.

"Мы должны продолжать двигаться вперед к тому дню, когда мы сможем окончательно и навсегда избавить мир от ядерного оружия. Соединенные Штаты готовы к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей без предварительных условий по уменьшению ядерной угрозы. Ни нашим странам, ни миру не выгодно препятствовать прогрессу в сокращении ядерных арсеналов", - подчеркнул он.

По словам Байдена, уменьшение ядерной угрозы «важно не несмотря на опасности современного мира, а именно из-за них».

25 сентября во время постоянного заседания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию глава Кремля Владимир Путин объявил новые принципы применения ядерного оружия. Согласно ей, агрессия со стороны неядерного государства с участием ядерного будет оцениваться как совместное нападение этих стран на Россию. И РФ может применить ядерное оружие - в том числе в ответ на удары по своей территории "обычным оружием".