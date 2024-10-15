Ничья Украины и Чехии, победа Франции, клуб Первой лиги не вышел на матч. Главные новости за 14 октября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 14 октября

В матче четвёртого тура Лиги Наций сборная Украины во Вроцлаве принимала Чехию. Уже на 18-й минуте Червь ударом из-за пределов штрафной открыл счет в матче - 0:1. В этом эпизоде ​​травмировался Гуцуляк, которого на носилках вынесли с поля. Однако в начале второго тайма фортуна улыбнулась нашей сборной. За игру рукой арбитр назначил пенальти в ворота чехов. Одиннадцатиметровый реализовал Довбик – 1:1. Таким образом, Чехия поднимается на первое место, а Украина – последняя.

Бельгия и Франция играют между собой уже 120 лет. Матч в понедельник подарил болельщикам яркие эмоции. На 35-й минуте Коло Муани реализовал пенальти и вывел Францию ​​вперед. Бельгийцы смогли забить в раздевалку. Мяч в свой актив записал Опенда. В середине второго тайма победу гостям принес все тот же Коло Муани – 1:2. После этого матча во Франции девять очков, а у Бельгии всего четыре.

В матче четвертого тура Лиги Наций группы А3 встречались Германия и Нидерланды. Противостояние завершилось минимальной победой Германии – 1:0. Победный мяч в середине второго тайма забил Левелинг. Таким образом, немцы уже на пять очков опережают своих конкурентов.

В матче четвертого тура Лиги Наций Грузия принимала Албанию. С турнирной точки зрения для группы сборной Украины это был важный матч. Противостояние в Тбилиси завершилось минимальной победой Албании – 1:0. В начале второго тайма победу гостям принес гол полузащитника "Интера" Асллани. Таким образом, обе сборные сейчас набрали по шесть очков.

В понедельник должен был состояться матч двенадцатого тура Первой лиги между "Мариуполем" и ЮКСА. Игроки мариупольского клуба отказались выходить на игру из-за серьезной задолженности по зарплате. В преддверии матча был разговор игроков с руководством, которое заверило, что задолженность будет погашаться. Но ситуация не сдвинулась с места, поэтому игроки отказались выходить на матч.

Чтобы "Мариуполь" вышел на игру против "Диназа" 19 числа, футболистам и тренерам должны выплатить хотя бы часть существующей задолженности. Отметим, что средняя зарплата у футболистов составляет 55 000 гривен.

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко восстановится после травмы и готов сыграть против "Ипсвича" 19 октября в рамках английской Премьер-лиги. Об этом сообщает врач и эксперт по травмам Раджпал Брар. Напомним, из-за полученной травмы Миколенко не смог принять участие в матчах сборной Украины в Лиге наций против Грузии и Чехии.

Защитник мадридского "Реала" и сборной Австрии Давид Алаба может завершить карьеру в 32 года. "Реал" уже ищет варианты на зимнее трансферное окно, потому что Алабе сложно вернуться: у него уменьшился хрящ, а это значит, что кости в колене трутся друг о друга, и он чувствует сильную боль даже во время ходьбы", - сказал журналист Onda Cero Эду Пидаль.

Юношеская сборная Украины U-19 завершила свое выступление на товарищеском турнире в Марбелье. В турнире принимали участие 4 команды, сыгравшие по олимпийской системе – на вылет. В полуфинале наша команда проиграла Нидерландам U-18, а в понедельник проиграли Англии U-18 1:3. В составе украинцев забил Синчук. Украина заняла четвертое из четырех команд на турнире.