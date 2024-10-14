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Почти 60% доверяют. КМИС оценил уровень доверия украинцев к Зеленскому

Общие новости

Относительно высокий показатель

Почти 60% доверяют. КМИС оценил уровень доверия украинцев к Зеленскому

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Уровень доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому не изменился с мая этого года, сейчас 59% украинцев доверяют главе государства, 37% - не доверяют. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 20 сентября по 3 октября.

По данным опроса, после президентских и парламентских выборов 2019 года 80% украинцев выражали доверие Владимиру Зеленскому. Однако к февралю 2022 года этот показатель постепенно снизился до 37%, и на момент нападения большинство украинцев уже ему не доверяли.

С началом полномасштабного вторжения уровень доверия резко поднялся до 90%. К концу декабря 2023 года он снизился до 77%, в феврале 2024 года - до 64%, а к маю того же года - до 59%.

Во всех регионах Украины ситуация с доверием к президенту имеет положительный характер. Так, в восточных областях 51% респондентов заявили, что доверяют главе государства, а 45% наоборот - нет. В других регионах уровень доверия несколько больше - 58-62% против 35-38%, которые не доверяют.

Опрос провели методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. Опрашивали респондентов в возрасте от 18 лет из всех подконтрольных Украине регионов.

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Источник:
КМІС
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Василь з конопель (Амстердам )
14.10.2024 в 14:46
Да вже могли написати 90 процентів піз.аболи
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Комментарии 2
Василь з конопель (Амстердам )
14.10.2024 в 14:46
Да вже могли написати 90 процентів піз.аболи
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0
0
Лекарь (село Дарниця)
14.10.2024 в 14:37
Не всіх хворих на голову війна вбила.
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