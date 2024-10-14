Почти 60% доверяют. КМИС оценил уровень доверия украинцев к Зеленскому

Уровень доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому не изменился с мая этого года, сейчас 59% украинцев доверяют главе государства, 37% - не доверяют. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 20 сентября по 3 октября.

По данным опроса, после президентских и парламентских выборов 2019 года 80% украинцев выражали доверие Владимиру Зеленскому. Однако к февралю 2022 года этот показатель постепенно снизился до 37%, и на момент нападения большинство украинцев уже ему не доверяли.

С началом полномасштабного вторжения уровень доверия резко поднялся до 90%. К концу декабря 2023 года он снизился до 77%, в феврале 2024 года - до 64%, а к маю того же года - до 59%.

Во всех регионах Украины ситуация с доверием к президенту имеет положительный характер. Так, в восточных областях 51% респондентов заявили, что доверяют главе государства, а 45% наоборот - нет. В других регионах уровень доверия несколько больше - 58-62% против 35-38%, которые не доверяют.

Опрос провели методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. Опрашивали респондентов в возрасте от 18 лет из всех подконтрольных Украине регионов.