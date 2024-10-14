Россия может напасть на НАТО до 2030 года - глава разведки Германии

От России исходит прямая военная угроза Германии. Вооруженное столкновение возможно до 2030 года.

Об этом заявил глава федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль.

"Самое позднее к концу этого десятилетия российские войска будут в состоянии напасть на НАТО. Кремль рассматривает Федеративную Республику Германия как врага", - пояснил он, отметив, что Германия является второй крупнейшей страной, которая поддерживает Украину, подвергшуюся вторжению России. "Мы находимся в прямом конфликте с Россией", - добавил Каль.

По его словам, правитель РФ Владимир Путин обеспокоен не только Украиной, но и "на самом деле созданием нового мирового порядка", и российские спецслужбы все чаще используют все свои средства "и без всяких угрызений совести".

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус предупреждал, что Россия может атаковать альянс НАТО в течение пяти-восьми лет.