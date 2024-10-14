Россия может напасть на НАТО до 2030 года - глава разведки Германии
Опасность осознается
Getty Images/Global Images Ukraine
От России исходит прямая военная угроза Германии. Вооруженное столкновение возможно до 2030 года.
Об этом заявил глава федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль.
"Самое позднее к концу этого десятилетия российские войска будут в состоянии напасть на НАТО. Кремль рассматривает Федеративную Республику Германия как врага", - пояснил он, отметив, что Германия является второй крупнейшей страной, которая поддерживает Украину, подвергшуюся вторжению России.
"Мы находимся в прямом конфликте с Россией", - добавил Каль.
По его словам, правитель РФ Владимир Путин обеспокоен не только Украиной, но и "на самом деле созданием нового мирового порядка", и российские спецслужбы все чаще используют все свои средства "и без всяких угрызений совести".
Ранее министр обороны Германии Борис Писториус предупреждал, что Россия может атаковать альянс НАТО в течение пяти-восьми лет.
Популярное сейчас
- Украина - Чехия. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 14.10.2024
- Снова без двух игроков. Заявка сборной Украины на матч с Чехией
- Довбик пропустил тренировку сборной, Армения уволила Петракова. Главные новости за 13 октября
- Матч Украина - Чехия будет доступен к просмотру в свободном доступе
- Красотка дня. Сексуальная и яркая журналистка канала UPL.TV, а по совместительству – клубный фотограф Кривбасса
- Элина Свитолина – на обложке модного журнала L'Officiel Ukraine