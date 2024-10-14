  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Россия может напасть на НАТО до 2030 года - глава разведки Германии
В тренде

Россия может напасть на НАТО до 2030 года - глава разведки Германии

Общие новости

Опасность осознается

Россия может напасть на НАТО до 2030 года - глава разведки Германии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

От России исходит прямая военная угроза Германии. Вооруженное столкновение возможно до 2030 года.

Об этом заявил глава федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль.

"Самое позднее к концу этого десятилетия российские войска будут в состоянии напасть на НАТО. Кремль рассматривает Федеративную Республику Германия как врага", - пояснил он, отметив, что Германия является второй крупнейшей страной, которая поддерживает Украину, подвергшуюся вторжению России.

"Мы находимся в прямом конфликте с Россией", - добавил Каль.

По его словам, правитель РФ Владимир Путин обеспокоен не только Украиной, но и "на самом деле созданием нового мирового порядка", и российские спецслужбы все чаще используют все свои средства "и без всяких угрызений совести".

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус предупреждал, что Россия может атаковать альянс НАТО в течение пяти-восьми лет.

По теме
yellow-arrow
Экс-нардеп Ляшко назначен комбатом беспилотных систем в одну из бригад
yellow-arrow
Почти 60% доверяют. КМИС оценил уровень доверия украинцев к Зеленскому
yellow-arrow
Байден: США готовы к переговорам с "осью зла"
Германия Россия НАТО война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
n-tv
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости