Экс-нардеп Ляшко назначен комбатом беспилотных систем в одну из бригад

Командиром батальона беспилотных систем управления отдельной механизированной бригады назначили бывшего народного депутата Олега Ляшко.

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Об этом на своей Facebook-странице сообщил командир подразделения разведки Сухопутных войск ВСУ Денис Ярославский.

Военный выразил обеспокоенность относительно того, что происходит в рядах ВСУ.

"Как вам такое продвижение по службе - лейтенант Ляшко О.В. (нужно отдать ему должное, иногда приезжал на КСП и тусовался для отчетности) назначен командиром батальона в одну из бригад", - отметил он.

Ярославский также опубликовал фото выписки из соответствующего приказа.

В частности, в документе отмечается, что он был выдан 11 октября 2024 года. Подписал его командир армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ.