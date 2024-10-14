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Экс-нардеп Ляшко назначен комбатом беспилотных систем в одну из бригад

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Об этом сообщил командир подразделения разведки Сухопутных войск ВСУ Денис Ярославский

Экс-нардеп Ляшко назначен комбатом беспилотных систем в одну из бригад

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Командиром батальона беспилотных систем управления отдельной механизированной бригады назначили бывшего народного депутата Олега Ляшко.

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Об этом на своей Facebook-странице сообщил командир подразделения разведки Сухопутных войск ВСУ Денис Ярославский.

Военный выразил обеспокоенность относительно того, что происходит в рядах ВСУ.

"Как вам такое продвижение по службе - лейтенант Ляшко О.В. (нужно отдать ему должное, иногда приезжал на КСП и тусовался для отчетности) назначен командиром батальона в одну из бригад", - отметил он.

Ярославский также опубликовал фото выписки из соответствующего приказа.

В частности, в документе отмечается, что он был выдан 11 октября 2024 года. Подписал его командир армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ.

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Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
14.10.2024 в 16:19
С вилами у него был более устрашающий вид..
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1
0
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
14.10.2024 в 16:19
С вилами у него был более устрашающий вид..
Ответить
1
0

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