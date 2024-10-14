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Россияне в очередной атаковали припортовую инфраструктура Одессы. 1 человек погиб, 8 ранено

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Оккупанты продолжают бить по припортовой инфраструктуре Одессы

Россияне в очередной атаковали припортовую инфраструктура Одессы. 1 человек погиб, 8 ранено

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Российские террористы атаковали припортовую инфраструктура Одессы баллистической ракетой. Погиб один человек еще восемь получили ранения, все они работники припортовой инфраструктуры.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер в Telegram.

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"Целью врага в очередной раз стала припортовая инфраструктура. Убит один человек, еще восемь получили ранения. Пострадавшие находятся в больнице, двое из них в тяжелом состоянии. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Все раненые и погибший - работники припортовой инфраструктуры, граждане Украины", - написал Кипер.

Кипер сообщил, что повреждения получили гражданские суда: "NS Moon" под флагом Белиза и сухогрузное судно под флагом Палау „OPTIMA". Ровно неделю назад "OPTIMA" уже было повреждено в результате обстрела баллистикой.

Также, в результате атаки, есть повреждения припортовой инфраструктуры, в частности склада с зерном.

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