Россияне в очередной атаковали припортовую инфраструктура Одессы. 1 человек погиб, 8 ранено
Оккупанты продолжают бить по припортовой инфраструктуре Одессы
фото из свободных источников
Российские террористы атаковали припортовую инфраструктура Одессы баллистической ракетой. Погиб один человек еще восемь получили ранения, все они работники припортовой инфраструктуры.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер в Telegram.
"Целью врага в очередной раз стала припортовая инфраструктура. Убит один человек, еще восемь получили ранения. Пострадавшие находятся в больнице, двое из них в тяжелом состоянии. Медики оказывают всю необходимую помощь.
Все раненые и погибший - работники припортовой инфраструктуры, граждане Украины", - написал Кипер.
Кипер сообщил, что повреждения получили гражданские суда: "NS Moon" под флагом Белиза и сухогрузное судно под флагом Палау „OPTIMA". Ровно неделю назад "OPTIMA" уже было повреждено в результате обстрела баллистикой.
Также, в результате атаки, есть повреждения припортовой инфраструктуры, в частности склада с зерном.
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