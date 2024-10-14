В Киеве появился новый мурал с Будановым. ФОТО

В Киеве на Подоле появился новый мурал, посвященный разведчикам. На нем изображен глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

Отмечается, что стенопись создали сестры Николь и Мишель Фельдман. Работами художниц, лауреаток международных художественных наград украшено много сооружений в разных городах.

Идея мурала - изобразить подвиг бойцов ГУР, которые рискуют и всегда идут вперед, отметили в пресс-службе.

Авторы рассказали, что решили создать эту работу как дань уважения украинским разведчикам: тем, которые сегодня сражаются за украинскую независимость, и тем, кто вернулся с поля боя на щите.

Как объяснили художницы, оборванные лепестки на некоторых ромашках символизируют потери нашего войска, но украинское поле все равно остается живым и животворным.

"Мы заряжаемся от того поля, на котором выросли. Даже если будет буря и град, мы все равно будем здесь расти, потому что есть люди, которые не боятся смотреть за горизонт", - сказала Мишель Фельдман.