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Зеленский заявил, что Северная Корея зимой может "фактически включиться в войну"

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Об этом президент заявил, ссылаясь на данные разведки

Зеленский заявил, что Северная Корея зимой может "фактически включиться в войну"

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Россия планирует этой зимой фактически включить в войну в Украине Северную Корею. Ряд других стран инвестирует в затягивание войны.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения.

По словам Зеленского, он вместе со Службой внешней разведки и ГУР обсудили планы россиян по войне в Украине этой зимой.

"Фактически включение в войну Северной Кореи. Также – отношения России с некоторыми другими странами, которые, к сожалению, инвестируют в затягивание войны", – рассказал Зеленский.

Президент отметил, что важным остается и внешнеполитическое направление. В частности, отношения Украины с партнерами и возможные шаги, которые могут помочь обороняться и добиваться результата.

"Я благодарю разведку, всех привлеченных специалистов за полную картину. В ответ дал конкретные задачи Силам обороны, Силам безопасности, правительства и нашим дипломатам. Кто бы ни помогал России, будем реагировать так жестко, как нужно для защиты Украины. Будет и соответствующая наша работа с партнерами, чтобы российские намерения не сработали", – подчеркнул президент.

Напомним, что в начале лета Путин и Ким Чен Ын заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Путин пытался убедить Кима открыть дипломатические миссии в оккупированных Донецке и Луганске. Пентагон предупредил, что северокорейские войска могут использоваться как "пушечное мясо" в Украине.

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