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Зеленский: На этой неделе План победы представят публично

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Полное содержание документа публично пока не раскрывали

Зеленский: На этой неделе План победы представят публично

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Владимир Зеленский анонсировал, что на этой неделе будет публично представлен "План победы".

Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

"Сегодня был доклад вице-премьер-министра Стефанишиной о переговорах в Вашингтоне и в других столицах на уровне команд по геополитическому пункту Плана победы. Работают военные на своих уровнях с нашими партнерами по военным пунктам", - рассказал президент.

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Также он отметил, что на этой неделе всем партнерам в Европе будет представлена "наша стратегия принуждения России к справедливому завершению этой войны".

"Конечно, План победы будет представлен публично. Причем уже вместе с тем первым реагированием, которое мы получили от партнеров. И нам всем в Украине действительно нужна максимальная поддержка", - резюмировал Зеленский

Напомним, впервые президент Украины Владимир Зеленский заявил о плане победы только несколько месяцев назад.

Полное содержание документа публично пока не раскрывали, но глава государства без подробностей рассказывал о его отдельных пунктах. В частности, в плане победы речь идет о сильной военной поддержке Украины, свободном использовании военной помощи для ВСУ, экономической поддержке и не только.

При этом в плане упоминается и операция украинских защитников в Курской области, в ходе которой удалось достичь успехов как в контроле над территориями врага, так и в пополнении обменного фонда.

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