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Минус 1210 оккупантов. Генштаб обновил данные о российских потерях в войне

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Выбитых танков уже почти 9 тысяч

Минус 1210 оккупантов. Генштаб обновил данные о российских потерях в войне

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В течение суток Силы обороны уничтожили 1210 оккупантов, 13 танков, 9 артиллерийских систем и 44 боевые бронированные машины.

Об этом говорится в отчете Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.10.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 671 400 (+1210) человек,
  • танков - 8988 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин - 17939 (+44) ед,
  • артиллерийских систем - 19430 (+9) ед,
  • РСЗО - 1231 (+0) ед,
  • средства ПВО - 978 (+0) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов - 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 17019 (+10),
  • крылатые ракеты - 2620 (+1),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 26654 (+32) ед,
  • специальная техника - 3441 (+4).
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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