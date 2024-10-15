Минус 1210 оккупантов. Генштаб обновил данные о российских потерях в войне
Выбитых танков уже почти 9 тысяч
WM-Blood
В течение суток Силы обороны уничтожили 1210 оккупантов, 13 танков, 9 артиллерийских систем и 44 боевые бронированные машины.
Об этом говорится в отчете Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.10.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 671 400 (+1210) человек,
- танков - 8988 (+13) ед,
- боевых бронированных машин - 17939 (+44) ед,
- артиллерийских систем - 19430 (+9) ед,
- РСЗО - 1231 (+0) ед,
- средства ПВО - 978 (+0) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 17019 (+10),
- крылатые ракеты - 2620 (+1),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 26654 (+32) ед,
- специальная техника - 3441 (+4).
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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