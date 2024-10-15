Силы ПВО за ночь уничтожили 12 БПЛА - Воздушные Силы
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Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь на 15 октября 2024 года враг нанес удар по Николаевской области 7-ю зенитными управляемыми ракетами С-300/400 с ВОТ Крыма, двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 по Черниговщине и Сумщине из воздушного пространства Курской обл., а также 17-ю ударными БпЛА (районы пусков: Курск, Приморско-Ахтарск - рф.)
Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины.
К отражению нападения привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
В результате противовоздушного боя сбито 12 вражеских "шахеда" в Николаевской, Киевской, Одесской, Полтавской, Черниговской, Кировоградской и Черкасской областях.
Четыре российских беспилотника локально потеряны, предположительно в результате активного противодействия РЭБ. Еще один дрон - в воздухе. Боевая работа продолжается!
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