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Силы ПВО за ночь уничтожили 12 БПЛА - Воздушные Силы

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Силы ПВО за ночь уничтожили 12 БПЛА - Воздушные Силы

Getty Images/Global Images Ukraine

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В ночь на 15 октября 2024 года враг нанес удар по Николаевской области 7-ю зенитными управляемыми ракетами С-300/400 с ВОТ Крыма, двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 по Черниговщине и Сумщине из воздушного пространства Курской обл., а также 17-ю ударными БпЛА (районы пусков: Курск, Приморско-Ахтарск - рф.)

Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины.

К отражению нападения привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбито 12 вражеских "шахеда" в Николаевской, Киевской, Одесской, Полтавской, Черниговской, Кировоградской и Черкасской областях.

Четыре российских беспилотника локально потеряны, предположительно в результате активного противодействия РЭБ. Еще один дрон - в воздухе. Боевая работа продолжается!

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Опубликовал: Александр Бураков
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