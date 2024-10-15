Боррель: ЕС должен продлить обучение украинских военных еще на два года

Европейский Союз продлит свою тренировочную миссию, обеспечивающую подготовку украинских военнослужащих, еще на два года. Такое заявление сделал высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

"Мы должны предоставлять украинским Вооруженным силам больше возможностей и наращивать нашу Тренировочную миссию. Мы продолжим мандат Миссии EUMAM на следующие два года", - сказал Боррель.

Он добавил, что "надеется на консенсус относительно этого решения в Совете ЕС".

Подготовка и тренировка украинских военных является частью многих из соглашений по безопасности, которые в течение последних месяцев Украина заключает со своими партнерами.

Напомним, миссия EUMAM была создана в октябре 2022 года для помощи в подготовке украинских военнослужащих. В рамках EUMAM учения проходят преимущественно на территории Польши и Германии.