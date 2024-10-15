Боррель: ЕС должен продлить обучение украинских военных еще на два года
Часть многих из соглашений по безопасности
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Европейский Союз продлит свою тренировочную миссию, обеспечивающую подготовку украинских военнослужащих, еще на два года. Такое заявление сделал высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.
"Мы должны предоставлять украинским Вооруженным силам больше возможностей и наращивать нашу Тренировочную миссию. Мы продолжим мандат Миссии EUMAM на следующие два года", - сказал Боррель.
Он добавил, что "надеется на консенсус относительно этого решения в Совете ЕС".
Подготовка и тренировка украинских военных является частью многих из соглашений по безопасности, которые в течение последних месяцев Украина заключает со своими партнерами.
Напомним, миссия EUMAM была создана в октябре 2022 года для помощи в подготовке украинских военнослужащих. В рамках EUMAM учения проходят преимущественно на территории Польши и Германии.
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