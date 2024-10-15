В СНБО рассказали, когда ожидать новые массированные обстрелы по энергетике со стороны России

Страна-агрессор Россия может возобновить массированные обстрелы по энергетике Украины. Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Литвиненко, сообщает Интерфакс-Украина во вторник, 15 октября.

"С началом отопительного сезона можно ожидать массированных российских ударов по энергетике", - заявил он.

В то же время Литвиненко отметил, что украинская энергетика во время войны показала свою способность реализовать инновационные решения и, несмотря на все, намерения врага уничтожить экономику Украины не достигают цели.

С начала этого года Россия уже провела девять масштабных атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Это привело к дефициту мощностей в часы пикового потребления в энергосистеме.

В то же время в начале осени ситуация в энергосистеме стабилизировалась на фоне завершения плановых ремонтов на АЭС.