В СНБО рассказали, когда ожидать новые массированные обстрелы по энергетике со стороны России
Возможно, уже не за горами
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Страна-агрессор Россия может возобновить массированные обстрелы по энергетике Украины. Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Литвиненко, сообщает Интерфакс-Украина во вторник, 15 октября.
"С началом отопительного сезона можно ожидать массированных российских ударов по энергетике", - заявил он.
В то же время Литвиненко отметил, что украинская энергетика во время войны показала свою способность реализовать инновационные решения и, несмотря на все, намерения врага уничтожить экономику Украины не достигают цели.
С начала этого года Россия уже провела девять масштабных атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Это привело к дефициту мощностей в часы пикового потребления в энергосистеме.
В то же время в начале осени ситуация в энергосистеме стабилизировалась на фоне завершения плановых ремонтов на АЭС.
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