Григорчук впервые прокомментировал свою отставку и провал в Нефтчи
Украинский тренер не выиграл ни одного матча в Азербайджане
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Украинский тренер Роман Григорчук прокомментировал свое увольнение из азербайджанского "Нефтчи", под руководством которого команда не одержала ни одной победы.
"Я говорю большие слова благодарности руководителям "Нефтчи". Я в Азербайджан ехал с одной целью – надеялся, что мы выиграем чемпионат и будем играть в Лиге чемпионов, я только для этого ехал туда.
А после девяти туров "Нефтчи" не выиграл ни одного матча. В такой ситуации взаимное решение [о разрыве контракта], оно не могло быть никаким иным как следствие тех результатов, которые мы продемонстрировали. Сейчас я уже дома в Украине. А "Нефтчи" желаю всего наилучшего и достичь своих целей.Читайте такжеЭкс-игрок Нефтчи: После 2-3 неудачных матчей Григорчук потерял контроль и не знал, что делает
Приоритетно я, конечно, хочу остаться в Украине. Я и до этого хотел, просто было исключение с поездкой в Азербайджан. Я не планировал, как-то возник этот вариант. Хочется реализовать свои идеи, проект, который направлен на достижение высоких результатов", - сказал Григорчук для YouTube-канала "Футбол 2.0".
Напомним, Григорчук присоединился к "Нефтчи" в июне этого года. Команда под его руководством провела 9 игр, в которых пять раз сыграла вничью и 4 раза проиграла. В октябре тренер просил руководство клуба его уволить. В результате ушёл сам.
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