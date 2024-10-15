Григорчук впервые прокомментировал свою отставку и провал в Нефтчи

Украинский тренер Роман Григорчук прокомментировал свое увольнение из азербайджанского "Нефтчи", под руководством которого команда не одержала ни одной победы.

"Я говорю большие слова благодарности руководителям "Нефтчи". Я в Азербайджан ехал с одной целью – надеялся, что мы выиграем чемпионат и будем играть в Лиге чемпионов, я только для этого ехал туда.

А после девяти туров "Нефтчи" не выиграл ни одного матча. В такой ситуации взаимное решение [о разрыве контракта], оно не могло быть никаким иным как следствие тех результатов, которые мы продемонстрировали. Сейчас я уже дома в Украине. А "Нефтчи" желаю всего наилучшего и достичь своих целей.

Приоритетно я, конечно, хочу остаться в Украине. Я и до этого хотел, просто было исключение с поездкой в Азербайджан. Я не планировал, как-то возник этот вариант. Хочется реализовать свои идеи, проект, который направлен на достижение высоких результатов", - сказал Григорчук для YouTube-канала "Футбол 2.0".