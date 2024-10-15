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Григорчук впервые прокомментировал свою отставку и провал в Нефтчи

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Украинский тренер не выиграл ни одного матча в Азербайджане

Григорчук впервые прокомментировал свою отставку и провал в Нефтчи

фото из свободных источников

Новина українською

Украинский тренер Роман Григорчук прокомментировал свое увольнение из азербайджанского "Нефтчи", под руководством которого команда не одержала ни одной победы.

"Я говорю большие слова благодарности руководителям "Нефтчи". Я в Азербайджан ехал с одной целью – надеялся, что мы выиграем чемпионат и будем играть в Лиге чемпионов, я только для этого ехал туда.

А после девяти туров "Нефтчи" не выиграл ни одного матча. В такой ситуации взаимное решение [о разрыве контракта], оно не могло быть никаким иным как следствие тех результатов, которые мы продемонстрировали. Сейчас я уже дома в Украине. А "Нефтчи" желаю всего наилучшего и достичь своих целей.

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Приоритетно я, конечно, хочу остаться в Украине. Я и до этого хотел, просто было исключение с поездкой в Азербайджан. Я не планировал, как-то возник этот вариант. Хочется реализовать свои идеи, проект, который направлен на достижение высоких результатов", - сказал Григорчук для YouTube-канала "Футбол 2.0".

Напомним, Григорчук присоединился к "Нефтчи" в июне этого года. Команда под его руководством провела 9 игр, в которых пять раз сыграла вничью и 4 раза проиграла. В октябре тренер просил руководство клуба его уволить. В результате ушёл сам.

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Источник:
Футбол 2.0
Опубликовал: Алина Ерофеева
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