Экс-нардеп Ляшко стал командиром батальона беспилотных систем
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Facebook Олег Ляшко
Лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко, который служит в рядах ВСУ, назначили командиром батальона беспилотных систем управления отдельной механизированной бригады.
Об этом сообщил 11-й армейский корпус ВСУ.
"Относительно беспилотных систем, он сразу начал глубоко вникать в их суть и их роль на поле боя, понимая их важность", - говорят в корпусе.
Назначение именно Ляшко на эту должность объяснили тем, что во время его пребывания на должностях, связанных с БпЛА, была организована работа по отражению значительного количества механизированных штурмов, уничтожены сотни единиц техники и войск РФ.
О том, что он вступил в ряды ВСУ, экс-нардеп сообщил в октябре 2022 года. Сообщалось, что он служит в 63-й отдельной механизированной бригаде.
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