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Экс-нардеп Ляшко стал командиром батальона беспилотных систем

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Объяснение дано

Экс-нардеп Ляшко стал командиром батальона беспилотных систем

Facebook Олег Ляшко

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Лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко, который служит в рядах ВСУ, назначили командиром батальона беспилотных систем управления отдельной механизированной бригады.

Об этом сообщил 11-й армейский корпус ВСУ.

"Относительно беспилотных систем, он сразу начал глубоко вникать в их суть и их роль на поле боя, понимая их важность", - говорят в корпусе.

Назначение именно Ляшко на эту должность объяснили тем, что во время его пребывания на должностях, связанных с БпЛА, была организована работа по отражению значительного количества механизированных штурмов, уничтожены сотни единиц техники и войск РФ.

О том, что он вступил в ряды ВСУ, экс-нардеп сообщил в октябре 2022 года. Сообщалось, что он служит в 63-й отдельной механизированной бригаде.

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Источник:
Українська правда
Опубликовал: Александр Бураков
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