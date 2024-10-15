В российской армии формируют бурятский батальон из военных КНДР - СМИ

Россияне на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собеседника в военной разведке.

Ориентировочное количество личного состава этого батальона насчитывает до трех тысяч человек. При этом 18 военнослужащих из КНДР уже совершили побег с позиций на границе Брянской и Курской областей РФ.

Сейчас в батальоне происходит процесс обеспечения военных стрелковым вооружением и боеприпасами.

10 октября The Guardian писала, что военные КНДР в российских подразделениях помогают запускать баллистические ракеты по Украине.

Северная Корея является лидером среди поддержки РФ в войне против Украины. Она поставляет оккупационным войскам ракеты, а также миллионы артиллерийских снарядов.