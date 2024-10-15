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В российской армии формируют бурятский батальон из военных КНДР - СМИ

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Некоторые уже убежали

В российской армии формируют бурятский батальон из военных КНДР - СМИ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Россияне на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собеседника в военной разведке.

Ориентировочное количество личного состава этого батальона насчитывает до трех тысяч человек. При этом 18 военнослужащих из КНДР уже совершили побег с позиций на границе Брянской и Курской областей РФ.

Сейчас в батальоне происходит процесс обеспечения военных стрелковым вооружением и боеприпасами.

10 октября The Guardian писала, что военные КНДР в российских подразделениях помогают запускать баллистические ракеты по Украине.

Северная Корея является лидером среди поддержки РФ в войне против Украины. Она поставляет оккупационным войскам ракеты, а также миллионы артиллерийских снарядов.

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Источник:
Українська правда
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Matachorros (Chicago)
15.10.2024 в 16:32
Украина в одиночку воюет против всей оси зла,э. Нато пора вмешиваться своими силами.
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Комментарии 2
Matachorros (Chicago)
15.10.2024 в 16:32
Украина в одиночку воюет против всей оси зла,э. Нато пора вмешиваться своими силами.
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1
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avatar
жажа_the_best (Харьков)
15.10.2024 в 15:53
Пора уже и НАТОвцам заходить в Украину!
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