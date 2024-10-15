  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Запад устал поддерживать Украину и все чаще надеется на урегулирование конфликта, - глава МИД Финляндии
В тренде

Запад устал поддерживать Украину и все чаще надеется на урегулирование конфликта, - глава МИД Финляндии

Общие новости

Некоторые западные чиновники начали в частном порядке обсуждать пути достижения прекращения огня

Запад устал поддерживать Украину и все чаще надеется на урегулирование конфликта, - глава МИД Финляндии

Слово і Діло

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Западные государства все больше чувствуют усталость от поддержки Украины и все чаще надеются на урегулирование российско-украинской войны в той или иной форме.

Читайте такжеВ российской армии формируют бурятский батальон из военных КНДР - СМИ

Об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, передает Financial Times.

Как пишет издание, некоторые западные чиновники начали в частном порядке обсуждать пути достижения прекращения огня, несмотря на то, что войска российского диктатора Владимира Путина оккупировали около пятой части территории Украины.

"Это реально. И все больше и больше", - сказала Валтонен об усталости Запада от российско-украинской войны.

Она отметила, что конфликт на Ближнем Востоке отвлекает внимание и ресурсы от войны в Украине, и, в частности, эта тема доминировала в дискуссиях на недавнем заседании Генассамблеи ООН.

"Эти два конфликта, конечно, очень связаны между собой, но для нас, европейцев, важно осознать, что если мы позволим России победить в Украине, то, по сути, подорвем доверие к нашим силам сдерживания", - подчеркнула Валтонен.

Дипломат призвала своих коллег из западных стран удвоить усилия по оказанию помощи Киеву.

"Поддержка Украины есть, но насколько она достаточна? Вот в чем вопрос. Многие (страны - ред.) хотели бы думать, что, особенно учитывая ожидания войны на Ближнем Востоке, было бы замечательно, если бы мы нашли решение для войны, которую ведет Россия", - отметила Валтонен.

Глава МИД Финляндии заявила о том, что западные страны также должны усилить санкции, которые должны нанести ущерб российской экономике, в частности "теневому флоту" РФ.

По теме
yellow-arrow
Нацсовет призвал СМИ к "корректному и профессиональному" освещению мобилизации и деятельности ТЦК
yellow-arrow
В российской армии формируют бурятский батальон из военных КНДР - СМИ
yellow-arrow
Экс-нардеп Ляшко стал командиром батальона беспилотных систем
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Matachorros (Chicago)
15.10.2024 в 16:35
Ну ок, раз вы так бедные утомились, надо оставить вас 1 на 1 с мировым злом. Когда в 1921 году такое уже было, украинцы преданные западом разъехались по всему миру, а вы включая Финляндию умывались кровью из за большевиков.
Ответить
1
1
Вернуться к новостям
Комментарии 4
Matachorros (Chicago)
15.10.2024 в 16:35
Ну ок, раз вы так бедные утомились, надо оставить вас 1 на 1 с мировым злом. Когда в 1921 году такое уже было, украинцы преданные западом разъехались по всему миру, а вы включая Финляндию умывались кровью из за большевиков.
Ответить
1
1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
15.10.2024 в 16:22
Зло побеждает добро?? Во всех сказках которые я читал в детстве всё было наоборот..
Ответить
1
2
axellience (Malaga)
15.10.2024 в 16:35
а где добро? одно зло борется с другим злом, и кто победит…?
Ответить
0
3
avatar
жажа_the_best (Харьков)
15.10.2024 в 16:37
А кого ты вторым злом называешь Украину и их союзников что-ли?
 
1
1

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости