Запад устал поддерживать Украину и все чаще надеется на урегулирование конфликта, - глава МИД Финляндии
Некоторые западные чиновники начали в частном порядке обсуждать пути достижения прекращения огня
Слово і Діло
Западные государства все больше чувствуют усталость от поддержки Украины и все чаще надеются на урегулирование российско-украинской войны в той или иной форме.
Об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, передает Financial Times.
Как пишет издание, некоторые западные чиновники начали в частном порядке обсуждать пути достижения прекращения огня, несмотря на то, что войска российского диктатора Владимира Путина оккупировали около пятой части территории Украины.
"Это реально. И все больше и больше", - сказала Валтонен об усталости Запада от российско-украинской войны.
Она отметила, что конфликт на Ближнем Востоке отвлекает внимание и ресурсы от войны в Украине, и, в частности, эта тема доминировала в дискуссиях на недавнем заседании Генассамблеи ООН.
"Эти два конфликта, конечно, очень связаны между собой, но для нас, европейцев, важно осознать, что если мы позволим России победить в Украине, то, по сути, подорвем доверие к нашим силам сдерживания", - подчеркнула Валтонен.
Дипломат призвала своих коллег из западных стран удвоить усилия по оказанию помощи Киеву.
"Поддержка Украины есть, но насколько она достаточна? Вот в чем вопрос. Многие (страны - ред.) хотели бы думать, что, особенно учитывая ожидания войны на Ближнем Востоке, было бы замечательно, если бы мы нашли решение для войны, которую ведет Россия", - отметила Валтонен.
Глава МИД Финляндии заявила о том, что западные страны также должны усилить санкции, которые должны нанести ущерб российской экономике, в частности "теневому флоту" РФ.
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