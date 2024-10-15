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Нацсовет призвал СМИ к "корректному и профессиональному" освещению мобилизации и деятельности ТЦК

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Нацсовет говорит, что враг пытается "демонизировать" ТЦК и их сотрудников

Нацсовет призвал СМИ к "корректному и профессиональному" освещению мобилизации и деятельности ТЦК

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания призвал украинские медиа к "корректному и профессиональному" освещению темы мобилизации и деятельности ТЦК на фоне российской пропаганды.

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Об этом говорится в сообщении Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

"Национальный совет призывает медиа к корректному и профессиональному подходу в освещении чувствительных тем, в частности процесса мобилизации и деятельности ТЦК. Эти темы подвергаются особым информационным атакам из-за активной фокусировки и распространения фейков со стороны врага. Важно, чтобы отечественные медиа отличали правдивую информацию от российских вбросов и подавали информацию только из официальных и достоверных источников. Это является важным аспектом защиты национальной безопасности", - говорится в сообщении.

В сообщении говорится о том, что враг пытается сформировать в украинском обществе негативное отношение к процессу мобилизации, "демонизации" ТЦК и их сотрудников. Цель таких действий – остановить мобилизацию и ослабить обороноспособность Украины.

Также в Нацсовете сообщили, что по данным Национального проекта по медиаграмотности "Фильтр", российские власти заложили в госбюджете на пропаганду $1,6 млрд. Подчеркивается, что значительная часть этих информационных усилий страны-агрессора направлена именно на украинскую аудиторию.

Поэтому Национальный совет призывает украинские медиа:

  • придерживаться профессиональных стандартов, тщательно изучать источники, в том числе и при цитировании иностранных ресурсов, достоверность и происхождение любой информации, особенно связанной с мобилизационными процессами и военными действиями;
  • даже в случае освещения какого-то противоречивого случая задержания человека представителями ТЦК стоит максимально осторожно использовать цитаты, потому что эмоциональные высказывания в таких случаях являются естественными, но их появление в медиа с распространением искажается и придает им преувеличенное значение;
  • понимать, что большинство сообщений о неприятных фактах приходят из соцсетей, где трудно проверить и сам факт, и тем более обстоятельства события, особенно с учетом активности врага – поэтому фактчекинг является незыблемой основой качественного информирования.
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