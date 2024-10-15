Нацсовет призвал СМИ к "корректному и профессиональному" освещению мобилизации и деятельности ТЦК

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания призвал украинские медиа к "корректному и профессиональному" освещению темы мобилизации и деятельности ТЦК на фоне российской пропаганды.

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Об этом говорится в сообщении Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

"Национальный совет призывает медиа к корректному и профессиональному подходу в освещении чувствительных тем, в частности процесса мобилизации и деятельности ТЦК. Эти темы подвергаются особым информационным атакам из-за активной фокусировки и распространения фейков со стороны врага. Важно, чтобы отечественные медиа отличали правдивую информацию от российских вбросов и подавали информацию только из официальных и достоверных источников. Это является важным аспектом защиты национальной безопасности", - говорится в сообщении.

В сообщении говорится о том, что враг пытается сформировать в украинском обществе негативное отношение к процессу мобилизации, "демонизации" ТЦК и их сотрудников. Цель таких действий – остановить мобилизацию и ослабить обороноспособность Украины.

Также в Нацсовете сообщили, что по данным Национального проекта по медиаграмотности "Фильтр", российские власти заложили в госбюджете на пропаганду $1,6 млрд. Подчеркивается, что значительная часть этих информационных усилий страны-агрессора направлена именно на украинскую аудиторию.

Поэтому Национальный совет призывает украинские медиа: