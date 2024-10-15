В "Плане победы Зеленского расскажут не все", - Подоляк
Мы все ждем...
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Владимир Зеленский представит в Верховной Раде свой План победы не полностью: останутся нераскрытыми приложения документа.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона "Единые новости", передает Интерфакс-Украина.
"Там (в Плане победы – ред.) есть приложения, которые, безусловно, не будут публично обсуждаться. Это все, что касается математической составляющей, то есть какое количество оружия, в каком виде и так далее должно быть предоставлено Украине", - сказал Подоляк.
По словам Подоляка, ключевые партнеры с точки зрения поставок оружия Украине – это США, Великобритания, Германия, Франция и Италия.
Ранее стало известно, что Зеленский 16 октября выступит в Верховной Раде, где представит План победы Украины.
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